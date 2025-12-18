Alsumaria Tv
الانفلونزا الخارقة.. فيروس جديد يصيب هذه الفئات وإعلان للطوارئ مع بداية الشتاء

منوعات

2025-12-18 | 09:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الانفلونزا الخارقة.. فيروس جديد يصيب هذه الفئات وإعلان للطوارئ مع بداية الشتاء
112 شوهد

مع انطلاق موسم الشتاء، تشهد الولايات المتحدة موجة إنفلونزا لافتة تقف وراءها سلالة فرعية متحورة من فيروس H3N2 تُعرف باسم «K»، ويصفها بعض الأطباء بـ"الإنفلونزا الخارقة" بسبب سرعة انتشارها.

هذه السلالة، التي جرى رصدها مؤخرًا في أكثر من 30 دولة، أظهرت قدرة ملحوظة على تجاوز المناعة المكتسبة، سواء الناتجة عن الإصابة السابقة أو التطعيم، ما دفع الخبراء والمؤسسات الصحية إلى رفع مستوى التحذير.

سلالة متحورة تقلل فاعلية المناعة
أوضحت الدكتورة فاطمة خليل، كبيرة أطباء الأمراض المعدية، أن السلالة الفرعية K تحمل سبع طفرات جينية جديدة، تؤدي إلى تراجع فاعلية اللقاحات الحالية مقارنة بالسلالات السابقة. وبيّنت أن هذا الأمر يزيد احتمالات انتقال العدوى بسرعة بين مختلف الفئات العمرية، من الأطفال إلى البالغين وكبار السن.
ويشير أطباء إلى أن الفيروس لا يُعد أكثر شراسة من حيث معدل الوفيات، إلا أن انتشاره الواسع يتسبب في ضغط كبير على المستشفيات نتيجة الأعداد المتزايدة من المصابين، وهو ما قد يقود إلى مضاعفات خطرة لدى الفئات الأكثر هشاشة صحيًا.

تشمل أعراض الإصابة بالسلالة الفرعية K ارتفاع درجة الحرارة، والسعال الشديد، والتهاب الحلق، وآلام العضلات، والإرهاق العام، إضافة إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي وضيق في التنفس. وفي بعض الحالات، قد تظهر أعراض أقل شيوعًا مثل ألم في الصدر أو تشوش ذهني.

وتُعد الفئات التالية الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات:
كبار السن.
الأطفال الصغار.
النساء الحوامل.
المصابون بأمراض مزمنة.
من يعانون ضعفًا في الجهاز المناعي.
مضاعفات محتملة بعد الإصابة
يحذر الأطباء من أن العدوى قد تتطور لدى بعض المرضى إلى مضاعفات إضافية، من بينها الالتهاب الرئوي الحاد، أو تفاقم الأمراض المزمنة، إضافة إلى اضطرابات قلبية أو عصبية نادرة. كما قد تحدث عدوى بكتيرية ثانوية تكون في بعض الأحيان أشد خطورة من الفيروس نفسه.

وبعد التعافي، قد يستمر لدى عدد من المرضى شعور بالإرهاق المزمن أو سعال طويل الأمد، وهو ما يزيد من حساسية الجهاز التنفسي ويجعله أكثر عرضة للعدوى مستقبلًا.

تحورات متكررة وإصابات متجددة
يتميّز فيروس H3N2 بقدرة مستمرة على التحور، ما يسمح له بتجاوز المناعة السابقة المكتسبة من الإصابة أو التطعيم. ولهذا، يمكن أن يُصاب الشخص بالفيروس أكثر من مرة خلال الموسم نفسه أو في مواسم لاحقة، مع الإشارة إلى أن العدوى المتكررة تكون غالبًا أقل حدة في حال توافر مناعة جزئية، مع استمرار التحذير للفئات الضعيفة.

توصيات للحد من انتشار العدوى
يوصي الخبراء بعدد من الإجراءات الوقائية لتقليل مخاطر الإصابة، أبرزها:
الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي، حتى مع فاعلية جزئية.
غسل اليدين بانتظام وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
تجنب الاختلاط عند ظهور الأعراض، ودعم المناعة عبر نمط حياة صحي.
مراجعة الطبيب فور ظهور أعراض شديدة أو غير معتادة، خاصة لدى الحوامل وكبار السن.

وتعيد السلالة الفرعية K التأكيد على أن الإنفلونزا الموسمية ليست حالة صحية بسيطة، وأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والتطعيم المبكر يمثلان خط الدفاع الأساسي في مواجهة موجة إنفلونزا سريعة الانتشار خلال فصل الشتاء.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
أحدث الحلقات

ناس وناس
Play
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
Play
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
Play
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
Play
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
Play
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
Play
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
Live Talk
Play
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Play
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
الصمت 17-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-17
Play
الصمت 17-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
Play
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
Play
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
Play
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
لماذا نشعر أن عام 2025 مرّ كلمح البصر؟.. العلم يجيب
08:20 | 2025-12-18
زوج افتراضي... يابانية تتزوّج شخصية مصنوعة من الذكاء الاصطناعي عبر ChatGPT والسبب صادم!
08:13 | 2025-12-18
نتفليكس تطلق نسخة جديدة من لعبة FIFA قبل كأس العالم 2026
06:26 | 2025-12-18
4 عادات بسيطة تؤخر شيخوخة الدماغ.. لا تهملوها
12:32 | 2025-12-17
اكتشاف أغرب كوكب خارج المجموعة الشمسية.. يمطر ألماسا ويشبه الليمونة
10:40 | 2025-12-17
كيف تعيش عمر أطول يصل الى سن الـ100.. دراسة توضح
09:07 | 2025-12-17

