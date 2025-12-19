الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550580-639017240062460523.jpg
بعد فشل النحافة.. هل الطي حرب الهواتف المستقبلية؟
منوعات
2025-12-19 | 01:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
47 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
بعد سنوات من المنافسة على تحسين سرعة المعالجات وجودة الكاميرات، وجد صانعو الهواتف أنفسهم في حالة بحث عن طرق جديدة للابتكار بهدف جذب اهتمام المستهلكين الذين أصبحوا يرون الهواتف الذكية متشابهة في الشكل والمزايا تقريباً.
فبعدما كان التركيز كبيرًا على تقليل
السمك
دون التضحية بالأداء، يبدو أن الشركات تتجه الآن نحو الهواتف القابلة للطي التي تسمح للمستخدمين بالانتقال بين شاشة صغيرة قابلة للحمل وشاشة كبيرة تشبه الجهاز اللوحي، كمحور جديد للابتكار والتمايز في السوق.
سباق النحافة
لا يزال تركيز الشركات موجهًا نحو التصميم النحيف، لكن بمفهوم مختلف. فالهواتف القابلة للطي التي كانت في السابق أكبر وأثقل بكثير من الهواتف التقليدية، أصبحت الآن بسبب نحافتها أقرب إلى شكل الهاتف الذكي التقليدي عند طيها.
على سبيل المثال، أحدث طرازات سامسونغ في سلسلة جالاكسي Z Fold7 تم تطويرها لتكون نحيفة وخفيفة للغاية حتى عند طيها، بحيث تشبه الهواتف التقليدية غير القابلة للطي في الاستخدام اليومي.
وهذه الأجهزة تستفيد من تكنولوجيا مفصلات مطورة وشاشات مرنة جديدة لتقليل السمك مع الحفاظ على متانة عالية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين الذين يرون أن الهواتف القابلة للطي كانت ضخمة وغير عملية سابقاً.
توسع المنافسة
وبينما تُعتبر سامسونغ من أوائل الشركات التي طورت الهواتف القابلة للطي في السوق، تشمل المنافسة الآن شركات أخرى مثل أوبو وهواوي وهونور وغيرها. وهذا التوسع في العروض يعكس رغبة السوق العالمي في ابتكارات تتجاوز التحديثات الدورية التي لطالما كانت تهيمن على عالم الهواتف الذكية لسنوات.
لكن رغم الابتكارات، يظل تبني الهواتف القابلة للطي ليس بالأمر السهل للجميع. فهذه الأجهزة أغلى بكثير من الهواتف التقليدية، وهناك مخاوف بشأن متانتها وقيمتها مقابل السعر.
فبعض الدراسات والاستطلاعات تشير إلى أن نسبة كبيرة من المستهلكين لا يزالون غير مقتنعين بفكرة امتلاك هاتف قابل للطي، رغم أن هذه التصميمات تقدم مزايا مثل شاشات أكبر وتجارب استخدام غنية.
اهتمام متزايد
وبينما تظل الهواتف القابلة للطي جزءاً صغيراً من إجمالي شحنات الهواتف عالمياً، لكن الاهتمام المتزايد بها، بما في ذلك الشائعات حول دخول أبل لهذا المجال بهاتفها القابل للطي في المستقبل، يشير إلى أن هذه التكنولوجيا قد تصبح أكثر انتشاراً.
وإذا نجحت الشركات في معالجة التحديات المتعلقة بالسعر والمتانة، فقد تمثّل الهواتف القابلة للطي الخطوة التالية الحقيقية نحو إعادة تعريف مفهوم الهاتف الذكي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
