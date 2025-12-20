هجوم إلكتروني يستولي على حسابات واتساب

وكشفت تقارير أمنية عن حملة هجومية تعتمد على استغلال ميزة ربط الأجهزة في ، وهي خاصية تُستخدم عادةً لمزامنة الحساب بين الهاتف وتطبيقات أو متصفحات على أجهزة أخرى.وبحسب التحليلات، يعتمد الهجوم على أساليب الهندسة الاجتماعية، إذ يتم خداع المستخدمين ودفعهم إلى الموافقة على ربط جهاز المهاجم بحساباتهم، ما يمنح الأخير وصولًا كاملاً إلى المحادثات والبيانات دون علم الضحية.طريقة العملتبدأ الحملة بأن يتلقى المستخدم رسالة عبر واتساب من جهة اتصال مألوفة أو تبدو كذلك، تحتوي على نص يشير إلى وجود صورة أو محتوى مهم، مع رابط يحاكي معاينة .وعند النقر على الرابط، يتم فتح صفحة مزيفة تشبه واجهة فيسبوك، تطلب التحقق قبل عرض المحتوى. ثم تستغل واجهة ربط الأجهزة في واتساب لإرسال رمز من 8 أرقام إلى الجهاز.وعندما يدخل المستخدم هذا في تطبيق واتساب على هاتفه، يظن أنه يقوم بإجراء تحقق عادي، بينما في الواقع يكون قد منح المهاجم حق ربط جهازه بحسابه.وبمجرد ربط الجهاز، يحصل المهاجم على وصول كامل للحساب يتضمن القدرة على الرسائل، مشاهدة الوسائط، وتتبع المحادثات الجارية، دون أن يدري الضحية بذلك.هجوم خطيريمتاز هجوم GhostPairing بأنه لا يعتمد على اختراق تقني أو اختراق كلمة المرور أو تغيير ، بل يستغل ثقة المستخدم وسهولة استخدام ميزة ربط الأجهزة في واتساب.وهذا يجعل الهجوم فعالًا، خاصة بالنسبة للمستخدمين العاديين الذين لا يمتلكون خبرة تقنية عالية. وبعد نجاح الهجوم، يمكن للمهاجم أيضًا إرسال رسائل نيابةً عن الضحية إلى جهات الاتصال الخاصة به، ما يسمح بنشر الحملة بشكل متسارع عبر شبكة المعارف، وهو ما يفاقم خطورة الهجوم ويزيد انتشاره.كيف تحمي نفسك؟للتقليل من خطر التعرض لهجوم GhostPairing، ينصح الخبراء بالتحقق من الروابط المشبوهة، حتى إذا وردت من جهات اتصال معروفة، وعدم إدخال رموز ربط الأجهزة على مواقع أو صفحات تبدو مزيفة وغير رسمية.كذلك من المهم تمكين المصادقة الثنائية داخل إعدادات واتساب لزيادة مستوى الأمان، ومراجعة قائمة الأجهزة المرتبطة بشكل دوري وحذف أي جهاز غير معروف. في السياق عينه، تظل التوعية أحد أهم سبل الحماية ضد هذا النوع من الهجمات.