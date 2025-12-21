تقرير جديد: النيكوتين يدق ناقوس الخطر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 PM
الى
05:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ألمانيا.. صدور 100 ألف تأشيرة لم شمل عائلات اللاجئين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550781-639019269686215041.jpg
تقرير جديد: النيكوتين يدق ناقوس الخطر
منوعات
2025-12-21 | 10:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
93 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
حذر خبراء في أمراض القلب والأوعية الدموية من أن النيكوتين يشكل خطرا مباشرا على القلب، بغضّ النظر عن طريقة استهلاكه، مؤكدين أنه لا يوجد منتج يحتوي على النيكوتين يمكن اعتباره آمنا.
وجاء هذا التحذير في تقرير نُشر في المجلة الأوروبية لأمراض القلب، جمع نتائج جميع الدراسات المنشورة حول تأثيرات النيكوتين على القلب والأوعية الدموية، ويعد الأول من نوعه الذي يتناول أضرار جميع منتجات النيكوتين، وليس التدخين التقليدي فقط.
تزايد استخدام النيكوتين بين الشباب
وسلّط التقرير الضوء على الارتفاع المتسارع في استخدام السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن وأكياس النيكوتين، خصوصا بين المراهقين والشباب، مشيرا إلى أن نحو ثلاثة أرباع مستخدمي السجائر الإلكترونية من الشباب لم يسبق لهم التدخين، ما يعزز المخاوف من تحوّل هذه المنتجات إلى مدخل جديد للإدمان على النيكوتين.
وأكد معدو التقرير أن "هذا الانتشار مدفوع بالنكهات الجاذبة والتسويق المكثف عبر
وسائل التواصل الاجتماعي
والمؤثرين، إضافة إلى ثغرات تنظيمية تسمح بانتشار هذه المنتجات دون قيود كافية".
إجماع علمي على خطورة النيكوتين
وأجمع خبراء القلب المشاركون في التقرير على أن النيكوتين مادة سامة قوية للقلب والأوعية الدموية، تتسبب في ارتفاع ضغط الدم وإلحاق الضرر بالأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، سواء تم استهلاكه عبر السجائر التقليدية أو السجائر الإلكترونية أو الشيشة أو التبغ المسخّن أو أكياس النيكوتين الفموية.
وشدد التقرير على أن التعرض السلبي لدخان السجائر، وكذلك لانبعاثات السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن، يلحق بدوره أضرارا بالأوعية الدموية، مؤكدا أنه لا توجد طريقة "آمنة" لاستخدام النيكوتين.
ورغم وضوح الأدلة الحالية، أشار الباحثون إلى أن الآثار الطويلة المدى لمنتجات التبغ الحديثة لا تزال غير معروفة بشكل كامل، ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات، خاصة في ظل الانتشار الواسع للاستخدام المزدوج لأكثر من منتج نيكوتين في الوقت نفسه، الأمر الذي يصعّب تقييم تأثير كل منتج على حدة.
كما نفى التقرير الادعاءات التي تروّج للسجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين كوسائل فعّالة للإقلاع عن التدخين، معتبرا أنها غالبا ما تمثل بوابة إليه، أو تؤدي إلى استخدامها بالتوازي مع السجائر التقليدية.
دعوة إلى تحرك سياسي عاجل
دعا معدو التقرير إلى اتخاذ حزمة إجراءات شاملة للحد من انتشار النيكوتين، تشمل حظر النكهات في جميع منتجاته وفرض
ضرائب
تتناسب مع محتوى النيكوتين واعتماد التغليف الموحّد وتطبيق قوانين صارمة لمنع التدخين واستخدام البخاخات في الأماكن المغلقة والمفتوحة، إضافة إلى تشديد الرقابة على المبيعات عبر الإنترنت وحظر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أوصوا بإدماج الوقاية من النيكوتين ضمن الرعاية الصحية القلبية الوعائية، ووضع خطط وطنية للوقاية من أمراض القلب تتعامل مع النيكوتين بوصفه عامل خطر رئيسيا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
علماء فلك يدقون ناقوس الخطر بشأن "أطلس-31"
12:43 | 2025-11-16
تقرير دولي: أكثر من 1.8 مليار شخص معرضون للخطر
13:06 | 2025-09-24
"العراق يجف".. مركز حقوقي يقرع ناقوس الخطر بأرقام "صادمة"
00:58 | 2025-10-31
تقرير إسرائيلي جديد بشان العراق وترقب حول ما يحصل
11:41 | 2025-11-05
نيكوتين
تدخين
وسائل التواصل الاجتماعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الشبا
رونيت
ضرائب
أورو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
في العراق.. الامطار تذهب والاتربة تاتي وحرارة تلامس الانجماد
محليات
30.36%
01:11 | 2025-12-20
في العراق.. الامطار تذهب والاتربة تاتي وحرارة تلامس الانجماد
01:11 | 2025-12-20
خلال 45 يوما.. تطرّف مطري كبير يضرب البلاد
محليات
26.18%
03:19 | 2025-12-20
خلال 45 يوما.. تطرّف مطري كبير يضرب البلاد
03:19 | 2025-12-20
مواقف متتالية خلال ساعات.. ماذا وراء "الإعلان الجماعي" لـ4 زعماء وقادة فصائل عن ضرورة "حصر السلاح"؟
خاص السومرية
24.99%
01:06 | 2025-12-20
مواقف متتالية خلال ساعات.. ماذا وراء "الإعلان الجماعي" لـ4 زعماء وقادة فصائل عن ضرورة "حصر السلاح"؟
01:06 | 2025-12-20
الدولار يتراجع مع إغلاق البورصات في بغداد
اقتصاد
18.48%
09:28 | 2025-12-20
الدولار يتراجع مع إغلاق البورصات في بغداد
09:28 | 2025-12-20
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-21
Live Talk
رحلة صانع محتوى من الرافدين إلى ماليزيا - Live Talk - الحلقة ١٨٥ | 2025
10:30 | 2025-12-21
Live Talk
رحلة صانع محتوى من الرافدين إلى ماليزيا - Live Talk - الحلقة ١٨٥ | 2025
10:30 | 2025-12-21
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-21
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-21
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-21
Live Talk
رحلة صانع محتوى من الرافدين إلى ماليزيا - Live Talk - الحلقة ١٨٥ | 2025
10:30 | 2025-12-21
Live Talk
رحلة صانع محتوى من الرافدين إلى ماليزيا - Live Talk - الحلقة ١٨٥ | 2025
10:30 | 2025-12-21
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-21
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-21
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
اخترنا لك
في 2026.. هاتفك الذكي سيتحول إلى "منصة رقمية" تدير حياتك
13:27 | 2025-12-21
هل السبب الحقيقي للوفاة الشيخوخة كما نعتقد؟
08:33 | 2025-12-20
"فيسبوك" يعتزم فرض رسوم
05:13 | 2025-12-20
الكنز المخفي في عالم السيارات: حيث تجني الشركات أرباحها الحقيقية بعد البيع!
03:00 | 2025-12-20
هجوم إلكتروني يستولي على حسابات واتساب
01:25 | 2025-12-20
ميتا تستعد لاطلاق نظام يحمي الأطفال من السوشال ميديا
05:15 | 2025-12-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.