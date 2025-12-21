في 2026.. هاتفك الذكي سيتحول إلى "منصة رقمية" تدير حياتك

ورغم أن المستخدمين لن يلحظوا تغييرات جذرية في التصميم الخارجي للأجهزة بحلول عام 2026، فإن التحولات التقنية العميقة ستكون حاضرة بقوة.وستُحوّل المعالجات المصممة خصوصًا لدعم قدرات المتقدمة، إلى جانب تقنيات الاتصال الحديثة التي بدأ انتشارها هذا العام، الهاتف الذكي من مجرد جهاز شخصي إلى منصة رقمية متكاملة، وهو تحول يُتوقع أن يتجلى على نطاق واسع خلال عام 2026.ولا يقتصر أثر هذه التحولات على المستخدمين الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات أيضًا، في ظل الدور المتنامي للهواتف الذكية في الوصول إلى البيانات، وتعزيز التعاون، وإدارة الأعمال، والتفاعل مع مختلف الخدمات الرقمية.وفيما يأتي، أبرز 6 توجهات يُتوقع أن تقود ملامح مستقبل الهواتف الذكية خلال عام 2026:1- الذكاء الاصطناعي يصبح عنصرًا جوهريًّا في الهواتفبعد أن كان الذكاء الاصطناعي يُضاف إلى الهواتف الذكية عبر تطبيقات مستقلة، تتجه الشركات المصنعة إلى دمجه بشكل عميق في أنظمة التشغيل نفسها. فقد جرى تصميم معالجات جديدة، مثل Snapdragon 8 Gen 5 وTensor G5، خصوصًا لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي محليًّا على الجهاز؛ ما يتيح استجابة أسرع، ويعزز مستويات الخصوصية والأمان، ويمنح المستخدم تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة.2- تطبيقات بقدرات تنفيذية متقدمةمن المتوقع أن يشهد عام 2026 اندماجًا ملحوظًا بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتطورة. فبدل الاكتفاء بتوفير المعلومات، ستصبح هذه التطبيقات قادرة على تنفيذ المهام تلقائيًّا نيابة عن المستخدم، بدءًا من التسوق وتنظيم الرحلات، وصولًا إلى إدارة المواعيد وسداد الفواتير.ومع إمكانية الوصول إلى التقويم، ووسائل الدفع، والموقع الجغرافي، والتفضيلات الشخصية، ستتحول الهواتف الذكية إلى أداة مركزية لإدارة تفاصيل الحياة اليومية بسهولة غير مسبوقة.3- انتشار الهواتف متعددة الشاشات بأسعار متفاوتةرغم وجود الهواتف القابلة للطي ذات الشاشتين منذ بضع سنوات، فإن ارتفاع أسعارها حدّ من انتشارها بين شريحة واسعة من المستخدمين. ومع انخفاض تكاليف التصنيع، يُتوقع أن تصل هذه الفئة إلى جمهور أوسع من خلال طرح هواتف متوسطة السعر من شركات مثل OnePlus وOppo، إلى جانب نماذج أكثر تطورًا من سامسونغ، فضلًا عن احتمالية إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي خلال العام المقبل.كما ستسهم التحسينات في متانة الزجاج وآليات المفصلات في تعزيز موثوقية هذه الأجهزة وزيادة انتشارها.4- تطور تدريجي في تقنيات التصويرتواصل الشركات العمل على تطوير الهواتف الذكية، ومع حلول عام 2026 قد يتركز الاهتمام على تحسينات نوعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه التحسينات تقنيات التثبيت لرفع جودة مقاطع الفيديو، وعدسات تقريب أكثر تطورًا، وأدوات متقدمة لتسهيل تحرير الفيديو، إضافة إلى مستشعرات أكبر قادرة على التقاط صور أوضح في ظروف الإضاءة المنخفضة.5- توسع استخدام الاتصال عبر الأقمار الصناعيةيشهد مجال الاتصال عبر الأقمار الصناعية توسعًا متسارعًا بعد أن كان مقتصرًا في السابق على الاستخدامات العسكرية وحالات الطوارئ. ومع تنامي الشراكات بين شركات الاتصالات ومزودي خدمات الأقمار الصناعية منخفضة المدار (LEO)، بات من الممكن إجراء الاتصالات في المناطق التي تفتقر إلى تغطية الشبكات الخلوية.ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل إطلاق عدد متزايد من الهواتف الذكية الداعمة لهذه التقنية.6- الاستغناء التدريجي عن بطاقات SIM التقليديةتتجه صناعة الهواتف الذكية بشكل متواصل نحو تقليل الاعتماد على بطاقات SIM المادية، مقابل التوسع في استخدام البطاقات الإلكترونية eSIM. ومن المتوقع أن يتسارع هذا التوجه خلال عام 2026، ولا سيما في الهواتف منخفضة ومتوسطة السعر، بما يوفر تجربة اتصال أكثر سهولة وأمانًا، ويحدّ من التعقيدات التقنية التي يواجهها المستخدمون.