قبل لقاء ترامب.. نتنياهو يجري مشاورات بشأن إيران
في 2026.. هاتفك الذكي سيتحول إلى "منصة رقمية" تدير حياتك

منوعات

2025-12-21 | 13:27
Alsumaria Tv
في 2026.. هاتفك الذكي سيتحول إلى &quot;منصة رقمية&quot; تدير حياتك
67 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
يشهد قطاع الهواتف الذكية في المرحلة الراهنة دخولًا إلى موجة جديدة من التطور، من شأنها إحداث تأثيرات مباشرة في أساليب العمل والتواصل وإدارة شؤون الحياة اليومية.

ورغم أن المستخدمين لن يلحظوا تغييرات جذرية في التصميم الخارجي للأجهزة بحلول عام 2026، فإن التحولات التقنية العميقة ستكون حاضرة بقوة.
وستُحوّل المعالجات المصممة خصوصًا لدعم قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى جانب تقنيات الاتصال الحديثة التي بدأ انتشارها هذا العام، الهاتف الذكي من مجرد جهاز شخصي إلى منصة رقمية متكاملة، وهو تحول يُتوقع أن يتجلى على نطاق واسع خلال عام 2026.
ولا يقتصر أثر هذه التحولات على المستخدمين الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات أيضًا، في ظل الدور المتنامي للهواتف الذكية في الوصول إلى البيانات، وتعزيز التعاون، وإدارة الأعمال، والتفاعل مع مختلف الخدمات الرقمية.
وفيما يأتي، أبرز 6 توجهات يُتوقع أن تقود ملامح مستقبل الهواتف الذكية خلال عام 2026:
1- الذكاء الاصطناعي يصبح عنصرًا جوهريًّا في الهواتف
بعد أن كان الذكاء الاصطناعي يُضاف إلى الهواتف الذكية عبر تطبيقات مستقلة، تتجه الشركات المصنعة إلى دمجه بشكل عميق في أنظمة التشغيل نفسها. فقد جرى تصميم معالجات جديدة، مثل Snapdragon 8 Gen 5 وTensor G5، خصوصًا لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي محليًّا على الجهاز؛ ما يتيح استجابة أسرع، ويعزز مستويات الخصوصية والأمان، ويمنح المستخدم تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة.
2- تطبيقات بقدرات تنفيذية متقدمة
من المتوقع أن يشهد عام 2026 اندماجًا ملحوظًا بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتطورة. فبدل الاكتفاء بتوفير المعلومات، ستصبح هذه التطبيقات قادرة على تنفيذ المهام تلقائيًّا نيابة عن المستخدم، بدءًا من التسوق وتنظيم الرحلات، وصولًا إلى إدارة المواعيد وسداد الفواتير.
ومع إمكانية الوصول إلى التقويم، ووسائل الدفع، والموقع الجغرافي، والتفضيلات الشخصية، ستتحول الهواتف الذكية إلى أداة مركزية لإدارة تفاصيل الحياة اليومية بسهولة غير مسبوقة.
3- انتشار الهواتف متعددة الشاشات بأسعار متفاوتة
رغم وجود الهواتف القابلة للطي ذات الشاشتين منذ بضع سنوات، فإن ارتفاع أسعارها حدّ من انتشارها بين شريحة واسعة من المستخدمين. ومع انخفاض تكاليف التصنيع، يُتوقع أن تصل هذه الفئة إلى جمهور أوسع من خلال طرح هواتف متوسطة السعر من شركات مثل OnePlus وOppo، إلى جانب نماذج أكثر تطورًا من سامسونغ، فضلًا عن احتمالية إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي خلال العام المقبل.
كما ستسهم التحسينات في متانة الزجاج وآليات المفصلات في تعزيز موثوقية هذه الأجهزة وزيادة انتشارها.
4- تطور تدريجي في تقنيات التصوير
تواصل الشركات العمل على تطوير كاميرات الهواتف الذكية، ومع حلول عام 2026 قد يتركز الاهتمام على تحسينات نوعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه التحسينات تقنيات التثبيت لرفع جودة مقاطع الفيديو، وعدسات تقريب أكثر تطورًا، وأدوات متقدمة لتسهيل تحرير الفيديو، إضافة إلى مستشعرات أكبر قادرة على التقاط صور أوضح في ظروف الإضاءة المنخفضة.
5- توسع استخدام الاتصال عبر الأقمار الصناعية
يشهد مجال الاتصال عبر الأقمار الصناعية توسعًا متسارعًا بعد أن كان مقتصرًا في السابق على الاستخدامات العسكرية وحالات الطوارئ. ومع تنامي الشراكات بين شركات الاتصالات ومزودي خدمات الأقمار الصناعية منخفضة المدار (LEO)، بات من الممكن إجراء الاتصالات في المناطق التي تفتقر إلى تغطية الشبكات الخلوية.
ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل إطلاق عدد متزايد من الهواتف الذكية الداعمة لهذه التقنية.
6- الاستغناء التدريجي عن بطاقات SIM التقليدية
تتجه صناعة الهواتف الذكية بشكل متواصل نحو تقليل الاعتماد على بطاقات SIM المادية، مقابل التوسع في استخدام البطاقات الإلكترونية eSIM. ومن المتوقع أن يتسارع هذا التوجه خلال عام 2026، ولا سيما في الهواتف منخفضة ومتوسطة السعر، بما يوفر تجربة اتصال أكثر سهولة وأمانًا، ويحدّ من التعقيدات التقنية التي يواجهها المستخدمون.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
من الأخير
Play
من الأخير
الكتـ ائب والنجـ باء ترفضان صك الدولة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-21
Play
الكتـ ائب والنجـ باء ترفضان صك الدولة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-21
Play
نشرة ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-21
Play
العراق في دقيقة 21-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-21
Live Talk
Play
Live Talk
رحلة صانع محتوى من الرافدين إلى ماليزيا - Live Talk - الحلقة ١٨٥ | 2025
10:30 | 2025-12-21
Play
رحلة صانع محتوى من الرافدين إلى ماليزيا - Live Talk - الحلقة ١٨٥ | 2025
10:30 | 2025-12-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-21
Play
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-21
عشرين
Play
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
Play
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
Play
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Play
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
Play
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Play
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
Play
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
Play
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19

