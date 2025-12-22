أطعمة تعطل امتصاص مكملات الحديد في الشتاء.. هل تعرفها؟

وأوضحت أن كثيرين يعانون في هذه الفترة من الشعور المستمر بالنعاس، والإرهاق العام، وبهتان لون البشرة، وغالبًا ما يُرجِعون ذلك إلى تغيّر الطقس، إلا أن السبب الحقيقي في حالات كثيرة يكون الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، إذ يؤدي انخفاض هذا العنصر إلى تراجع إنتاج الهيموغلوبين، المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، ما يسبب نقص وصوله إلى الأنسجة ويؤثر سلبًا في وظائف الجسم الحيوية.وأكدت شافرانسكايا أن العلاج الفعّال لا يقتصر على الالتزام بالمكملات التي يصفها الطبيب، بل يعتمد بدرجة كبيرة على العادات الغذائية المصاحبة، وخصوصًا المشروبات أو الأطعمة التي تُتناول مع الحديد.وبيّنت أن مشروبات مثل القهوة والشاي والنبيذ الأحمر تعيق امتصاص الحديد؛ لاحتوائها على مركبات البوليفينولات، وخاصة التانينات، وهي مواد مضادة للأكسدة تمنح هذه المشروبات طعمها القابض، لكنها تقلّل بشكل واضح من استفادة الجسم من الحديد، وتزداد نسبتها في الشاي الثقيل والنبيذ الأحمر.كما شددت على ضرورة عدم تناول مكملات الحديد بالتزامن مع منتجات الألبان؛ لأن الكالسيوم يتفاعل مع الحديد داخل الجهاز الهضمي، مما يحدّ من امتصاصه.وأضافت أن استخدام أدوية تقليل حموضة المعدة، مثل أوميبرازول، قد يؤثر بدوره في كفاءة امتصاص الحديد، إذ يحتاج هذا إلى وسط حمضي ليُمتص بشكل أفضل، بينما تعمل هذه الأدوية على تقليل إفراز حمض المعدة الضروري لذلك.