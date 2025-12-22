ماذا يحدث لمعدتك عند تناول الفشار يوميا؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن عزمه زيادة عدد حاملات الطائرات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550905-639020242638112722.webp
ماذا يحدث لمعدتك عند تناول الفشار يوميا؟
منوعات
2025-12-22 | 13:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
193 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
الفشار تلك الوجبة الخفيفة الشهيرة، قد يكون أكثر من مجرد سناك ممتع، إذ يمكن أن يقدم فوائد صحية لجهازك الهضمي وصحتك العامة عند تناوله بشكل معتدل.
فهو غني بالألياف وحبوبه كاملة، ما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء ويعزز الشعور بالشبع، خصوصًا لمن لا يحصلون على كمية كافية من الألياف في نظامهم الغذائي اليومي.
ويشير خبراء التغذية إلى أن "الفشار غني بالبروتين والألياف، ما يجعله أكثر إشباعًا من رقائق البطاطس بحوالي 1.6 مرة".
ومع ذلك، يحذرون من الإفراط في تناوله، إذ يمكن أن يسبب انتفاخ المعدة والغازات، لذا ينصح بزيادة كمية الألياف تدريجيًا وشرب كميات كافية من الماء.
من الناحية الغذائية، توفر 3 أكواب من الفشار المحمص بالهواء حوالي 93 سعرًا حراريًا، إضافة إلى الألياف والمغنيسيوم والفوسفور والبروتين والحديد.
كما يحتوي على مضادات أكسدة تُعرف بالبوليفينول، التي تعزز الدورة الدموية وصحة الجهاز الهضمي، وقد تقلل خطر الإصابة ببعض أنواع
السرطان
.
ويؤكد خبراء
الصحة
أن "تناول الفشار يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسمنة وارتفاع ضغط الدم، كما يساعد على تحسين مستويات
الكوليسترول
وسكر الدم وحساسية الإنسولين".
لكن ليس كل أنواع الفشار صحية، إذ تحتوي الأنواع المعبأة أو السينمائية على كميات كبيرة من
الملح
والزبدة والسكر والمنكهات الصناعية، ما يزيد السعرات الحرارية ويقلل الفوائد الصحية.
لذا ينصح باختيار الفشار المحمص بالهواء أو قليل الزيت مع القليل من التوابل الطبيعية لتجربة صحية وآمنة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
أطعمة تتلف الشعر والبعض يتناولها يومياً.. هل تعرفها؟
08:51 | 2025-11-25
إليك سيناريوهات تأهل العراق إلى كأس العالم 2026.. ماذا يحدث عند التساوي بالنقاط؟
03:44 | 2025-10-10
ماذا يحدث في مدريد.. خبيرة تغذية تكشف المستور
15:22 | 2025-12-19
ماذا يحدث في خبات باربيل؟
11:46 | 2025-12-01
الفشار
صحة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الكوليسترول
السومرية
السرطان
الصحة
شهيرة
الملح
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العطل التي تنتظر العراقيين خلال الأيام القليلة المقبلة
محليات
35.26%
09:31 | 2025-12-22
العطل التي تنتظر العراقيين خلال الأيام القليلة المقبلة
09:31 | 2025-12-22
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
محليات
33.12%
09:46 | 2025-12-22
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
09:46 | 2025-12-22
"تصبيرة امطار" لبعض المناطق غدًا.. لكن رأس السنة "مثقل" بالمفاجآت وبغداد موعودة بالثلوج البيضاء
خاص السومرية
21.01%
00:24 | 2025-12-22
"تصبيرة امطار" لبعض المناطق غدًا.. لكن رأس السنة "مثقل" بالمفاجآت وبغداد موعودة بالثلوج البيضاء
00:24 | 2025-12-22
مبعوث ترامب يعتبر قرار "حصر السلاح" جاء استجابة للمرجعية.. ويحدد 4 خطوات إضافية مطلوبة
سياسة
10.62%
00:51 | 2025-12-22
مبعوث ترامب يعتبر قرار "حصر السلاح" جاء استجابة للمرجعية.. ويحدد 4 خطوات إضافية مطلوبة
00:51 | 2025-12-22
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
الفصـ ائل تستعيد السـ لاح بالبيانات النارية - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-22
من الأخير
الفصـ ائل تستعيد السـ لاح بالبيانات النارية - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
Live Talk
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
Live Talk
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-22
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-22
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الأكثر مشاهدة
من الأخير
الفصـ ائل تستعيد السـ لاح بالبيانات النارية - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-22
من الأخير
الفصـ ائل تستعيد السـ لاح بالبيانات النارية - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
Live Talk
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
Live Talk
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-22
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-22
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
اخترنا لك
هل دخلنا عصر الطقس المتطرف الدائم بعد كوارث 2025؟.. اليكم الاجابة
11:20 | 2025-12-22
اليك ابرز الهواتف الذكية التي اطلقت خلال عام 2025
10:15 | 2025-12-22
أطعمة تعطل امتصاص مكملات الحديد في الشتاء.. هل تعرفها؟
10:00 | 2025-12-22
الاكتئاب والخرف علاقة متينة تفصلها هذه العلامات
08:22 | 2025-12-22
في 2026.. هاتفك الذكي سيتحول إلى "منصة رقمية" تدير حياتك
13:27 | 2025-12-21
تقرير جديد: النيكوتين يدق ناقوس الخطر
10:15 | 2025-12-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.