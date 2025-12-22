ماذا يحدث لمعدتك عند تناول الفشار يوميا؟

فهو غني بالألياف وحبوبه كاملة، ما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء ويعزز الشعور بالشبع، خصوصًا لمن لا يحصلون على كمية كافية من الألياف في نظامهم الغذائي اليومي.ويشير خبراء التغذية إلى أن "الفشار غني بالبروتين والألياف، ما يجعله أكثر إشباعًا من رقائق البطاطس بحوالي 1.6 مرة".ومع ذلك، يحذرون من الإفراط في تناوله، إذ يمكن أن يسبب انتفاخ المعدة والغازات، لذا ينصح بزيادة كمية الألياف تدريجيًا وشرب كميات كافية من الماء.من الناحية الغذائية، توفر 3 أكواب من الفشار المحمص بالهواء حوالي 93 سعرًا حراريًا، إضافة إلى الألياف والمغنيسيوم والفوسفور والبروتين والحديد.كما يحتوي على مضادات أكسدة تُعرف بالبوليفينول، التي تعزز الدورة الدموية وصحة الجهاز الهضمي، وقد تقلل خطر الإصابة ببعض أنواع .ويؤكد خبراء أن "تناول الفشار يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسمنة وارتفاع ضغط الدم، كما يساعد على تحسين مستويات وسكر الدم وحساسية الإنسولين".لكن ليس كل أنواع الفشار صحية، إذ تحتوي الأنواع المعبأة أو السينمائية على كميات كبيرة من والزبدة والسكر والمنكهات الصناعية، ما يزيد السعرات الحرارية ويقلل الفوائد الصحية.لذا ينصح باختيار الفشار المحمص بالهواء أو قليل الزيت مع القليل من التوابل الطبيعية لتجربة صحية وآمنة.