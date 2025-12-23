"كول أوف ديوتي" تخسر احد ابرز مبتكريها

ونعى عالم ألعاب الفيديو فينس زامبيلا، المشارك في ابتكار سلسلة " "، الذي توفي في حادث سيارة في ، حيث يبلغ من العمر 55 عاما.وقالت شركة ألعاب الفيديو "Electronic Arts" إن "زامبيلا توفي الأحد الماضي".ووفق تقارير محلية، توفي أثناء قيادته سيارته "Ferrari" شمال لوس أنجلوس.ولم تُعلن هوية الراكب الذي لقي مصرعه متأثرا بإصابات قاتلة بعد أن قُذف خارج المركبة، فيما يجري التحقيق في سبب الحادث.وفي عام 2010، أسس زامبيلا شركة "Respawn Entertainment"، وهي شركة تابعة لـ"EA"، كما شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لاستوديو تطوير الألعاب " Ward"، الاستوديو الذي يقف وراء سلسلة كول اوف ديوتي الناجحة.وقال متحدث باسم "Electronic Arts" في بيان إن "تأثير زامبيلا على صناعة ألعاب الفيديو كان "عميقا وواسع النطاق".وأضاف "كان صديقا وزميلا وقائدا ومبدعا صاحب رؤية، وقد ساعد عمله في تشكيل الترفيه التفاعلي الحديث وألهم ملايين اللاعبين والمطورين حول العالم".وبين ان "إرثه سيستمر في تشكيل كيفية صنع الألعاب وكيفية تواصل اللاعبين لأجيال قادمة".وكان يُنظر على نطاق واسع إلى زامبيلا باعتباره رائدا في ألعاب التصويب العسكرية من منظور الشخص الأول، ومن أبرز إنجازاته ابتكار سلسلة "Call of Duty" التي باعت أكثر من نصف مليار نسخة حول العالم.وظهرت اللعبة لأول مرة في عام 2003 كمحاكاة للحرب العالمية الثانية، وباعت أكثر من 500 مليون نسخة عالميا.وتناولت الإصدارات اللاحقة الحرب الحديثة، وتنتج شركة " Pictures" حاليا فيلما بتمثيل حي يستند إلى اللعبة.وفي السنوات الأخيرة، كان زامبيلا يقود تطوير لعبتي الأكشن والمغامرة "Star Wars Jedi: Fallen Order" و"Star Wars Jedi: Survivor".وقال الصحفي المتخصص في ألعاب الفيديو ومشارك في ابتكار جوائز "The Game Awards"، جيف كيلي، إنه شعر بصدمة عند سماعه نبأ وفاة زامبيلا المفاجئة.وكتب كيلي على يوم الاثنين: "كان فينس شخصا استثنائيا؛ لاعبا في جوهره، لكنه أيضا مسؤولا صاحب رؤية يتمتع بقدرة نادرة على التعرف إلى المواهب ومنح الناس الحرية والثقة لابتكار شيء عظيم حقا".وأضاف: "ورغم أنه ابتكر بعضا من أكثر الألعاب تأثيرا في عصرنا، كان لدي دائما شعور بأن أفضل أعماله كان لا يزال أمامه. إنه لأمر محزن أننا لن نحظى بفرصة تجربة تلك اللعبة".