ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين

وأوضحت الدراسة، أن مرضى الذين خضعوا للإضاءة الطبيعية حافظوا على معدلات سكر أقرب إلى الطبيعية مقارنة بمن تعرضوا للإضاءة الصناعية، رغم التزام الجميع بنفس النظام الغذائي والعلاج الدوائي والنشاط البدني.كما أظهرت النتائج تحسناً في عملية التمثيل الغذائي، حيث زاد اعتماد الجسم على حرق الدهون، إلى جانب انتظام أفضل لعمل الساعة البيولوجية، ما يعزز كفاءة معالجة المغذيات.وأكد الباحثون أن هذه النتائج تبرز الدور الإيجابي لضوء النهار في دعم صحة مرضى السكري، وقد يساهم في تحسين علاج اضطرابات الأيض.