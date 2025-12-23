شراب طبيعي لعلاج الصداع النصفي.. هل تعرفه

ووفقًا لموقع Freewell ، أظهرت دراسات أن المركبات النشطة في الزنجبيل، مثل الجينجيرول والشوجوال، تمتلك خصائص مضادة للالتهاب ومسكنة للألم، ما يساعد على تقليل شدة الصداع دون التأثيرات الجانبية الشائعة لبعض المسكنات.كما أشارت الأبحاث إلى أن الزنجبيل يقلل من الغثيان والقيء المصاحبين للشقيقة، ويعزز فاعلية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عند استخدامه معها.وأظهرت تجارب سريرية أنه قد يخفف من حساسية الضوء، وهي من الأعراض الشائعة للصداع النصفي.وفي مقارنة مع دواء السوماتريبتان، بيّنت إحدى الدراسات أن مسحوق الزنجبيل كان فعالًا بدرجة مماثلة في تقليل شدة الصداع، مع آثار جانبية أقل، ما يجعله خيارًا طبيعيًا واعدًا لبعض المرضى.