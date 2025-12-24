الصين تعلن افتتاح أول مدرسة للروبوتات البشرية

ويعد روبوت "كوافو" البشري الشكل، الذي يبلغ طوله 1.65 مترًا، محور التدريب، حيث يستخدم المركز شبكة الجيل الخامس (5G-A) لتطوير قدراته الحركية المعقدة. وتعتمد منهجية التدريب على محاكاة التعلم البشري، بمرافقة كل روبوت لمدربين بشريين لتعليم المهارات العملية من خلال التكرار والسيناريوهات المتنوعة.ويهدف المركز إلى معالجة نقص البيانات الواقعية والموحدة التي تعيق تطور نماذج ، عبر توليد ملايين مدخلات البيانات عالية الجودة سنويًا، بالتعاون مع مراكز مماثلة في عدة مدن صينية.وتتبع عملية التدريب نظامًا أكاديميًا، حيث يمكن للروبوتات الالتحاق بتخصصات رئيسية تشمل التصنيع الصناعي، تطبيقات المنزل الذكي، خدمات رعاية المسنين، وسيناريوهات التكامل مع شبكة الجيل الخامس، موزعة على 16 مجالًا دقيقًا، اكتسبت من خلالها أكثر من 20 مهارة تشغيلية بنسبة نجاح تزيد على 95%.وقد بدأت ثمار التدريب تظهر على أرض الواقع، إذ تم نشر عدة مدربة في مواقع عمل حقيقية، مثل مصانع مجموعة "فاو" الصينية للسيارات ومحطات شركة "شبكة الطاقة الجنوبية الصينية"، ما يشير إلى انتقال هذه التكنولوجيا من المختبر إلى التطبيقات العملية اليومية والصناعية.