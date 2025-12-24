الصفحة الرئيسية
غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة جنوبي لبنان
التطبيق الأكثر تحميلاً على متجر Galaxy
منوعات
2025-12-24 | 11:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
81 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
رغم الجدل القانوني الذي لاحقه قبل عامين، عاد تطبيق SiriusXM بقوة ليتصدر قائمة أكثر التطبيقات تحميلًا على متجر Galaxy Store خلال خريف 2025، وذلك عقب التحديث الجديد الذي أطلقته "سامسونغ" لواجهة المتجر بتصميم أبسط وأكثر سلاسة.
عودة مثيرة للجدل
ويُعد SiriusXM خدمة بث صوتي تتيح للمستخدمين الاستماع إلى محتوى الراديو عبر الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة، بما يشمل القنوات المباشرة، والموسيقى، والبرامج الحوارية، والرياضة، والأخبار، والبودكاست، دون الحاجة إلى راديو السيارة.
لكن التطبيق لم يكن بعيدًا عن الأضواء السلبية، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".
ففي عام 2023، رفعت المدعية العامة لولاية
نيويورك
ليتيتيا جيمس
دعوى قضائية ضد الشركة، اتهمتها فيها بتعمد تعقيد إجراءات إلغاء الاشتراك بهدف إبقاء المستخدمين داخل الخطط المدفوعة.
ووفقًا للدعوى، اضطر بعض المشتركين إلى قضاء ما يصل إلى 40 دقيقة في محاولات الإلغاء، عبر مكالمات أو محادثات مع موظفين مدربين على إطالة العملية، من خلال أسئلة متكررة وعروض متلاحقة تهدف إلى إنهاك العميل ودفعه للتراجع.
قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا
بعد SiriusXM، جاء تطبيق Glance AI في المركز الثاني، وهو تطبيق يعتمد على
الذكاء الاصطناعي
التوليدي لإنشاء عشرات الإطلالات شبه الواقعية للمستخدم اعتمادًا على صورة سيلفي واحدة فقط، مع اقتراحات تسوق فورية من علامات تجارية مختلفة، تتطور بمرور الوقت وفق ذوق المستخدم ونمط حياته.
أما المركز الثالث فكان من نصيب "
تيك توك
"، يليه تطبيق "Perplexity"، الذي يقدم نفسه كمحرك بحث قائم على المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويوفر إجابات مباشرة بدل الروابط التقليدية.
وتضمنت القائمة أيضًا تطبيق Crunchyroll المتخصص في بث الأنمي والدراما الآسيوية، ثم Chime للخدمات المصرفية الرقمية دون رسوم شهرية تقليدية، يليه Adobe Acrobat Reader، وأخيرًا ABCmouse 2.
تعليم الأطفال بأسلوب مختلف
ويُعد ABCmouse 2 نسخة مطورة من تطبيق تعليمي شهير للأطفال، مع رسوميات أفضل وألعاب تفاعلية أكثر، تركز على القراءة والرياضيات وحل المشكلات، إلى جانب ألعاب مفتوحة تشجع على التفكير الإبداعي ومجالات STEM، في محاولة لجعل التعلم أقرب إلى اللعب.
دلالة لافتة
وتعكس صدارة SiriusXM للقائمة مفارقة لافتة في عالم التطبيقات، حيث يبدو أن الجدل القانوني لم يمنع المستخدمين من الإقبال عليه، بل ربما أسهم في إعادة تسليط الضوء على الخدمة، في وقت تشتد فيه المنافسة داخل متاجر التطبيقات.
تابع قناة السومرية على منصة X
منصة X
مقالات ذات صلة
تسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق سلسلة "Galaxy S26"
13:05 | 2025-11-10
مواصفات سلسلة هواتف "Samsung Galaxy S26" المقبلة
09:48 | 2025-09-29
السوداني يوجه بتشكيل لجنة فنية مختصة لدراسة آليات الشحن والتحميل
11:09 | 2025-12-18
العراق يلغي تحميل شحنات نفط روسية بسبب العقوبات الامريكية
08:21 | 2025-11-04
كالكسي
تطبيق
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
ولاية نيويورك
ليتيتيا جيمس
سومرية نيوز
السومرية
تيك توك
نيويورك
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
محليات
28.31%
04:01 | 2025-12-23
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
04:01 | 2025-12-23
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
محليات
26.57%
07:02 | 2025-12-23
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
07:02 | 2025-12-23
امطار رعدية وحرارة تصل الى 2 مئوية.. توقعات الطقس خلال أيام أعياد الميلاد
محليات
25.06%
01:16 | 2025-12-23
امطار رعدية وحرارة تصل الى 2 مئوية.. توقعات الطقس خلال أيام أعياد الميلاد
01:16 | 2025-12-23
العراق يفتتح العام الجديد بليالٍ شتوية طويلة.. أسبوع من الثلوج والبرد الشديد والجليد
أخبار الطقس
20.06%
01:18 | 2025-12-24
العراق يفتتح العام الجديد بليالٍ شتوية طويلة.. أسبوع من الثلوج والبرد الشديد والجليد
01:18 | 2025-12-24
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
هل يمكن تتبع السيارة عبر أبل كاربلاي؟
12:19 | 2025-12-24
في النجف.. سائق يصطدم بـ "جمل" على شارع المطار
06:36 | 2025-12-24
الصين تعلن افتتاح أول مدرسة للروبوتات البشرية
06:09 | 2025-12-24
من الأهل إلى الزملاء: إليك أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2025
05:37 | 2025-12-24
شراب طبيعي لعلاج الصداع النصفي.. هل تعرفه
09:06 | 2025-12-23
ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين
09:04 | 2025-12-23
