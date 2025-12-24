التطبيق الأكثر تحميلاً على متجر Galaxy

عودة مثيرة للجدلويُعد SiriusXM خدمة بث صوتي تتيح للمستخدمين الاستماع إلى محتوى الراديو عبر الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة، بما يشمل القنوات المباشرة، والموسيقى، والبرامج الحوارية، والرياضة، والأخبار، والبودكاست، دون الحاجة إلى راديو السيارة.لكن التطبيق لم يكن بعيدًا عن الأضواء السلبية، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".ففي عام 2023، رفعت المدعية العامة لولاية دعوى قضائية ضد الشركة، اتهمتها فيها بتعمد تعقيد إجراءات إلغاء الاشتراك بهدف إبقاء المستخدمين داخل الخطط المدفوعة.ووفقًا للدعوى، اضطر بعض المشتركين إلى قضاء ما يصل إلى 40 دقيقة في محاولات الإلغاء، عبر مكالمات أو محادثات مع موظفين مدربين على إطالة العملية، من خلال أسئلة متكررة وعروض متلاحقة تهدف إلى إنهاك العميل ودفعه للتراجع.قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًابعد SiriusXM، جاء تطبيق Glance AI في المركز الثاني، وهو تطبيق يعتمد على التوليدي لإنشاء عشرات الإطلالات شبه الواقعية للمستخدم اعتمادًا على صورة سيلفي واحدة فقط، مع اقتراحات تسوق فورية من علامات تجارية مختلفة، تتطور بمرور الوقت وفق ذوق المستخدم ونمط حياته.أما المركز الثالث فكان من نصيب " "، يليه تطبيق "Perplexity"، الذي يقدم نفسه كمحرك بحث قائم على المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويوفر إجابات مباشرة بدل الروابط التقليدية.وتضمنت القائمة أيضًا تطبيق Crunchyroll المتخصص في بث الأنمي والدراما الآسيوية، ثم Chime للخدمات المصرفية الرقمية دون رسوم شهرية تقليدية، يليه Adobe Acrobat Reader، وأخيرًا ABCmouse 2.تعليم الأطفال بأسلوب مختلفويُعد ABCmouse 2 نسخة مطورة من تطبيق تعليمي شهير للأطفال، مع رسوميات أفضل وألعاب تفاعلية أكثر، تركز على القراءة والرياضيات وحل المشكلات، إلى جانب ألعاب مفتوحة تشجع على التفكير الإبداعي ومجالات STEM، في محاولة لجعل التعلم أقرب إلى اللعب.دلالة لافتةوتعكس صدارة SiriusXM للقائمة مفارقة لافتة في عالم التطبيقات، حيث يبدو أن الجدل القانوني لم يمنع المستخدمين من الإقبال عليه، بل ربما أسهم في إعادة تسليط الضوء على الخدمة، في وقت تشتد فيه المنافسة داخل متاجر التطبيقات.