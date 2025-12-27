الصحة العالمية تحذر من تناول الكحول

وأفادت العالمية في بيان بأن "الكحول يعد سببا رئيسيا للإصابات التي يمكن الوقاية منها على مستوى العالم، ومساهما هاما للوفيات في أوروبا، التي تشهد أعلى معدلات استهلاك المسكرات في العالم".وأشارت إلى أن "استهلاك الكحول في أوروبا يتسبب في حوالي 800 ألف حالة وفاة سنويا، أي أن واحدا من بين كل أحد عشر شخصا يموت من تعاطي الكحول".وأوضحت المنظمة أن "الكحول مادة سامة لا تسبب فقط سبعة أنواع من بل وأمراض أخرى غير معدية، حيث تضعف أيضا القدرة على الحكم والتحكم الذاتي، وتبطئ أوقات رد الفعل، وتقلل التنسيق، وتشجع على السلوك المحفوف بالمخاطر".كما أكدت أن "إدمان الكحول يشكل خطرا خاصا على الشباب، حيث يسبب الإعاقة والوفاة المبكرة".وأوصت منظمة العالمية الدول بتنفيذ تدابير للحد من استهلاك الكحول، مثل زيادة ورفع الأسعار على المشروبات الكحولية، وتقييد توافرها من خلال وضع قيود على ساعات وأيام وأماكن البيع، وحظر أو تقييد الإعلان، وتشديد القوانين على مكافحة قيادة المركبات تحت تأثير الكحول، وغير ذلك من التدابير.