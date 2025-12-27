طريقة جديدة للتنبؤ بمخاطر اعتلال عضلة القلب الوراثي

ويصيب هذا المرض ملايين الأشخاص، إذ يؤدي إلى تضخم جدار عضلة القلب نتيجة تغيرات جينية تنتقل غالباً داخل العائلات، وعلى الرغم من أن بعض المصابين يعيشون دون أعراض واضحة، إلا أن آخرين قد يتعرضون لمضاعفات خطيرة مثل قصور القلب واضطرابات النبض، التي قد تصل في بعض الحالات إلى توقف القلب المفاجئ.وتكمن صعوبة هذا المرض في عدم توفر علاج نهائي له، إضافة إلى عجز الأطباء سابقاً عن تحديد المرضى الأكثر عرضة لمضاعفات مهددة للحياة، غير أن اختبار الدم الجديد قد يغيّر هذه المعادلة، إذ يتيح التعرف على الأشخاص الأكثر خطورة لمتابعتهم عن كثب أو تقديم علاج مبكر لهم.وفي دراسة متقدمة، قام الباحثون بقياس مستويات بروتين NT-Pro-BNP في دم 700 مريض مصاب باعتلال عضلة القلب الضخامي، ويُفرز هذا البروتين بشكل طبيعي أثناء عمل القلب، إلا أن ارتفاع مستواه يشير إلى زيادة الضغط الواقع على عضلة القلب، وقد تبين أن المرضى الذين سجلوا أعلى المستويات عانوا من ضعف في تدفق الدم، وزيادة في التليف، وتغيرات قد تقود إلى الرجفان الأذيني أو قصور القلب.ويتوقع العلماء أن يُحدث هذا الفحص نقلة نوعية في رعاية المصابين، من خلال تحسين تقييم المخاطر وتوجيه العلاجات بشكل أدق.وأكدت كارولين هو، من وقائدة الدراسة، أن هذا الاختبار سيساعد على تقديم العلاج المناسب للمريض المناسب في الوقت المناسب، كما سيسهم في إنقاذ حياة المعرضين للخطر وتجنب العلاج غير الضروري لمن هم أقل عرضة للمضاعفات.