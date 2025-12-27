ما مدى تأثير الصداع النصفي على الحياة اليومية؟

وقال: "وفقا لنتائج دراسات سكانية عالمية وروسية، يتراوح معدل انتشار الصداع النصفي بدون سنويا بين البالغين بين 14 و21%، وهو أكثر شيوعا بين النساء، حيث يبلغ متوسط انتشاره بين النساء 17%، بينما يصل إلى 8% بين الرجال. ويُعد الصداع النصفي من الأمراض التي تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الشخص".وأضاف الطبيب أن الصداع النصفي المصحوب بهالة هو شكل آخر من المرض، لكنه أقل انتشارا، حيث تبلغ نسبة انتشاره حوالي 2.5%.ويتميز هذا النوع بأعراض قصيرة الأمد، مثل ضعف البصر، إذ تظهر نقاط أو خطوط متذبذبة في مجال الرؤية قد تكون ساطعة أو متوهجة، أو ببساطة بقع داكنة.كما قد يشعر المريض بتنميل أو وخز في جانب واحد من الوجه أو الذراع أو الساق، بالإضافة إلى صعوبة في النطق، وكأن "اللسان لا يستجيب".وأوضح نيستيروفسكي أن هذه الأعراض عادة تسبق بداية الصداع أو تظهر عند بدايته، وقد تستمر في المتوسط من 20 دقيقة إلى ساعة.ونصح الطبيب بعدم الإفراط في تناول مسكنات الألم وعدم تأجيل زيارة الطبيب المختص عند الإصابة بالصداع، لأن مسار المرض يعتمد على التدخل الطبي المناسب.