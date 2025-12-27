الصفحة الرئيسية
الاتحاد الأوروبي يؤكد على وحدة الصومال ويشجع على "حوار بناء"
طريقة بسيطة للوقاية من الدوالي.. هذه التفاصيل؟
منوعات
2025-12-27 | 10:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,027 شوهد
يشير الدكتور
أندريه كوندراخين
، المحاضر بمعهد الصيدلة والكيمياء الطبية في
جامعة بيروغوف الطبية
، إلى أن الاستحمام بالماء البارد قد يساعد في الوقاية من دوالي الأوردة.
ووفقا للطبيب، فإن الاستحمام بالماء البارد يساعد على تحسين الدورة الدموية وقد يكون مفيدا في الوقاية من دوالي الأوردة.
ويقول: "تعتبر الحمامات الباردة نوعا من العلاج الطبيعي، إذ تؤثر إيجابا على الجلد والأوعية الدموية والدورة الدموية، وتحسن مرونة الجلد، وتعزز الشعور بالراحة. ويمكن أن تكون مفيدة في المراحل المبكرة من دوالي الأوردة، حيث يمكن معالجة العلامات الأولى للتغيرات بفعالية بهذه الطريقة. ولكن، يجب أن تكون الحمامات باردة وليست مثلجة لتجنب الشعور بالتجمد، وألا تتجاوز مدة استخدامها خمس دقائق".
وأضاف أن هذه الطريقة تُعد أيضا تمرينا لطيفا لآليات تنظيم حرارة الجسم، مما يسمح للجسم بالاستجابة بسرعة وفعالية لتغيرات البيئة المحيطة.
وحذر كوندراخين من أن الاستخدام المفرط أو الطويل للماء البارد جدا قد يؤدي إلى مشاكل صحية، مشددا على ضرورة اتباع نهج متوازن ومدروس، واستشارة الطبيب قبل الاعتماد على هذه الطريقة في الروتين اليومي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
الدوالي
حركة السيطرة
جامعة بيروغوف الطبية
أندريه كوندراخين
جامعة بيروغوف
الحمام
كيميا
رينا
بيرو
اصيل
