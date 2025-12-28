خطر يعرضك للسرقة.. مخطط منزلك في ايدي اللصوص

سرقة مخططةوأوضح الخبراء أن اللصوص يستغلون خاصية "Street View" في خرائط غوغل، التي توفر صورًا عالية الدقة لواجهات الشوارع والمنازل، لدراسة أماكن المنازل المستهدفة من بعيد دون الحاجة للتواجد الميداني.وبمجرد تحديد المنازل المناسبة من خلال الصور التفصيلية، يتمكن اللصوص من تخطيط طرق الاقتحام، ووقت التنفيذ بشكل دقيق.وتساعد ميزة "Street View" المجرمين على اختيار منازل ذات مداخل واضحة، وجدران حدودية ضعيفة.كما يمكن باستخدام بيانات "Street View" أيضًا فحص الأبواب، والنوافذ، والمساحات الخارجية للمنازل المستهدفة.ولا يتوقف الأمر عند الصور فقط، إذ يلجأ اللصوص أيضًا إلى بيانات المرور المدمجة في التطبيق لتحديد ، وأوقات الهدوء في الشوارع، ما يساعدهم على اختيار أوقات الاقتحام ومغادرة المكان دون جذب الانتباه.وهذه الإستراتيجية المتقدمة جعلت من التطبيق أداة متكاملة للتجسس الرقمي قبل التنفيذ الميداني للسرقات.تحذيرات للمستخدمينوفي الوقت الذي يسهل فيه "Street View" على المستخدمين استكشاف الأماكن من بُعد، لكنه في المقابل يمكن أن يُستغل من قبل مجرمين لمعرفة مخطط المنزل ووسائل الحماية المتاحة له.وفي رد فعلٍ على هذه المخاطر، توفر "غوغل" للمستخدمين خيار طلب طمس صور منازلهم على خرائطها عند تقديم إثبات التملك، لكن هذا الإجراء يكون دائمًا ولا يمكن التراجع عنه.ختام وتوصياتوتعكس هذه الإستراتيجيات كيف يمكن للأدوات الرقمية الشائعة أن تتحول إلى سلاح في يد بعض الأفراد إذا استخدمت بشكلٍ ضار.وتشير التوصيات الأمنية الحالية إلى ضرورة زيادة الوعي حول كيفية مشاركة المعلومات الرقمية، وضرورة استغلال الميزات الأمنية التي توفرها التطبيقات لحماية الخصوصية الشخصية.