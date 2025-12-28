Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يجري مكالمة "جيدة" مع بوتين قبل لقاء زيلينسكي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خطر يعرضك للسرقة.. مخطط منزلك في ايدي اللصوص

منوعات

2025-12-28 | 09:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خطر يعرضك للسرقة.. مخطط منزلك في ايدي اللصوص
337 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
في واقعة لفتت الانتباه عالميًا، كشف الخبراء عن استخدام مجموعة من اللصوص لتطبيق خرائط غوغل كأداة تخطيط رئيسة لعمليات سرقة منازل، مما أثار تحذيرات واسعة حول مخاطر الخصوصية والاستخدام غير المتوقع لخدمات الملاحة والتصوير المتوافرة للعامة.

سرقة مخططة
وأوضح الخبراء أن اللصوص يستغلون خاصية "Street View" في خرائط غوغل، التي توفر صورًا عالية الدقة لواجهات الشوارع والمنازل، لدراسة أماكن المنازل المستهدفة من بعيد دون الحاجة للتواجد الميداني.
وبمجرد تحديد المنازل المناسبة من خلال الصور التفصيلية، يتمكن اللصوص من تخطيط طرق الاقتحام، ووقت التنفيذ بشكل دقيق.
وتساعد ميزة "Street View" المجرمين على اختيار منازل ذات مداخل واضحة، وجدران حدودية ضعيفة.
كما يمكن باستخدام بيانات "Street View" أيضًا فحص الأبواب، والنوافذ، والمساحات الخارجية للمنازل المستهدفة.
ولا يتوقف الأمر عند الصور فقط، إذ يلجأ اللصوص أيضًا إلى بيانات المرور المدمجة في التطبيق لتحديد أوقات الذروة، وأوقات الهدوء في الشوارع، ما يساعدهم على اختيار أوقات الاقتحام ومغادرة المكان دون جذب الانتباه.
وهذه الإستراتيجية المتقدمة جعلت من التطبيق أداة متكاملة للتجسس الرقمي قبل التنفيذ الميداني للسرقات.
تحذيرات للمستخدمين
وفي الوقت الذي يسهل فيه "Street View" على المستخدمين استكشاف الأماكن من بُعد، لكنه في المقابل يمكن أن يُستغل من قبل مجرمين لمعرفة مخطط المنزل ووسائل الحماية المتاحة له.
وفي رد فعلٍ على هذه المخاطر، توفر "غوغل" للمستخدمين خيار طلب طمس صور منازلهم على خرائطها عند تقديم إثبات التملك، لكن هذا الإجراء يكون دائمًا ولا يمكن التراجع عنه.
ختام وتوصيات
وتعكس هذه الإستراتيجيات كيف يمكن للأدوات الرقمية الشائعة أن تتحول إلى سلاح في يد بعض الأفراد إذا استخدمت بشكلٍ ضار.
وتشير التوصيات الأمنية الحالية إلى ضرورة زيادة الوعي حول كيفية مشاركة المعلومات الرقمية، وضرورة استغلال الميزات الأمنية التي توفرها التطبيقات لحماية الخصوصية الشخصية.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-28
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-28
عشرين
Play
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Play
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-27
Play
العراق في دقيقة 27-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-27
Play
نشرة ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-27
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
Play
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
Play
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Play
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Play
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-28
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-28
عشرين
Play
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Play
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-27
Play
العراق في دقيقة 27-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-27
Play
نشرة ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-27
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
Play
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
Play
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Play
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Play
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25

اخترنا لك
ما هي العوامل الرئيسية لظهور الشيب المبكر؟
13:25 | 2025-12-27
من الأكثر الهاءً للمراهقين الألعاب ام مواقع التواصل.. تفاصيل صادمة؟
13:04 | 2025-12-27
طريقة بسيطة للوقاية من الدوالي.. هذه التفاصيل؟
10:38 | 2025-12-27
ما مدى تأثير الصداع النصفي على الحياة اليومية؟
09:26 | 2025-12-27
طريقة جديدة للتنبؤ بمخاطر اعتلال عضلة القلب الوراثي
08:47 | 2025-12-27
برمجية خبيثة تهدد بياناتك المالية
01:11 | 2025-12-27

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.