أول هاتف قابل للطي من "أبل"

وشارك جون بروسير، اليوتيوبر المعروف بتسريباته عن شركة ابل، تصميما ثلاثي الأبعاد لما يزعم أنه أول جهاز قابل للطي سيصدر من شركة "أبل" خلال العام القادم.وقال بروسير في فيديو على قناته على منصة : "في العام المقبل سترون فقط 3 أجهزة آيفون جديدةK آيفون 18 برو، وآيفون 18 برو ، وهذا هو الآيفون القابل للطي الجديد، من المحتمل أن يكون آيفونكم القديم".وأوضح بروسير، أن أبل قامت باختبارات على تصميمات قابلة للطي، وتصميمات تشبه الكتب، لكنها في النهاية استقرت على تصميم يشبه الكتاب.وفي حال كانت تسريبات بروسير صحيحة، فإن هذا سيدخل أبل في منافسة مباشرة مع شركتي سامسونغ وغوغل، اللتين أطلقتا أجهزة قابلة للطي على شكل كتاب، هما "غالاكسي زي فولد 7" و"بكسل 10 برو فولد" عام 2025.وأثارت هذه التسريبات حماس آلاف عشاق شركة "أبل" في التعليقات.وذكرت العديد من التقارير الصحفية خلال السنوات الماضية أن "أبل" تخطط لإنتاج هاتف قابل للطي، لكن يبدو الآن شبه مؤكد أنها ستكشف عن آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأوضح بروسير: "بعد سنوات من الريادة لشركات مثل سامسونغ في تطوير وتحسين أجهزة قابلة للطي، قررت أبل أخيراً أن عام 2026 هو التوقيت المناسب لفعل الشيء نفسه".وتخطط أبل لإنتاج هاتف متميز عن منافسيها يعالج مشكلة الطية أو التجاعيد في الشاشة الناتجة عن كثرة فتح وإغلاق الهاتف.وقال بروسير: "إحدى العيوب الكبيرة للأجهزة القابلة للطي، بغض النظر عن روعة التصميم، هي إمكانية رؤية والإحساس بالتجاعيد في منتصف الشاشة البلاستيكية عند مفاصل الطي".وأكد بروسير أن "أبل استطاعت حل هذه المشكلة عبر استخدام لوح معدني لتوزيع الضغط على الشاشة، إلى جانب إضافة معدن سائل إلى المفاصل".وسيبدو الشكل الخارجي للجهاز مثل آيفون عادي بسمك حوالي 9 ملم، وشاشة بحجم 5.5 بوصة، كما سيزود بأربع : واحدة في الخارج، واثنتان خلفيتان، وواحدة داخل الجهاز.وبخصوص الأمان، زعم بروسير أن "أبل" ستعيد دمج تقنية "تاتش آي دي" في زر التشغيل عوض تقنية "فيس آي دي".أما الألوان، فيتوقع أن تعتمد الشركة ألواناً هادئة في هاتفها القابل للطي، بعدما أسعدت معجبيها بألوان برتقالية وزرقاء في سلسلة برو، أما السعر فقد يتراوح بين 2000 و2500 دولار.