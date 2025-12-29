Alsumaria Tv
LIVE
أول هاتف قابل للطي من "أبل"

منوعات

2025-12-29 | 11:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أول هاتف قابل للطي من &quot;أبل&quot;
94 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
كشفت تسريبات جديدة أن شركة "أبل" تخطط لإطلاق أول هاتف قابل للطي لها، بتقنيات مبتكرة لمنافسة شركتي "سامسونغ" و"غوغل" الرائدتين في هذا المجال.

وشارك جون بروسير، اليوتيوبر المعروف بتسريباته عن شركة ابل، تصميما ثلاثي الأبعاد لما يزعم أنه أول جهاز قابل للطي سيصدر من شركة "أبل" خلال العام القادم.
وقال بروسير في فيديو على قناته على منصة يوتيوب: "في العام المقبل سترون فقط 3 أجهزة آيفون جديدةK آيفون 18 برو، وآيفون 18 برو ماكس، وهذا هو الآيفون القابل للطي الجديد، من المحتمل أن يكون آيفونكم القديم".
وأوضح بروسير، أن أبل قامت باختبارات على تصميمات قابلة للطي، وتصميمات تشبه الكتب، لكنها في النهاية استقرت على تصميم يشبه الكتاب.
وفي حال كانت تسريبات بروسير صحيحة، فإن هذا سيدخل أبل في منافسة مباشرة مع شركتي سامسونغ وغوغل، اللتين أطلقتا أجهزة قابلة للطي على شكل كتاب، هما "غالاكسي زي فولد 7" و"بكسل 10 برو فولد" عام 2025.
وأثارت هذه التسريبات حماس آلاف عشاق شركة "أبل" في التعليقات.
وذكرت العديد من التقارير الصحفية خلال السنوات الماضية أن "أبل" تخطط لإنتاج هاتف قابل للطي، لكن يبدو الآن شبه مؤكد أنها ستكشف عن آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأوضح بروسير: "بعد سنوات من الريادة لشركات مثل سامسونغ في تطوير وتحسين أجهزة قابلة للطي، قررت أبل أخيراً أن عام 2026 هو التوقيت المناسب لفعل الشيء نفسه".
وتخطط أبل لإنتاج هاتف متميز عن منافسيها يعالج مشكلة الطية أو التجاعيد في الشاشة الناتجة عن كثرة فتح وإغلاق الهاتف.
وقال بروسير: "إحدى العيوب الكبيرة للأجهزة القابلة للطي، بغض النظر عن روعة التصميم، هي إمكانية رؤية والإحساس بالتجاعيد في منتصف الشاشة البلاستيكية عند مفاصل الطي".
وأكد بروسير أن "أبل استطاعت حل هذه المشكلة عبر استخدام لوح معدني لتوزيع الضغط على الشاشة، إلى جانب إضافة معدن سائل إلى المفاصل".
وسيبدو الشكل الخارجي للجهاز مثل آيفون عادي بسمك حوالي 9 ملم، وشاشة بحجم 5.5 بوصة، كما سيزود بأربع كاميرات: واحدة في الخارج، واثنتان خلفيتان، وواحدة داخل الجهاز.
وبخصوص الأمان، زعم بروسير أن "أبل" ستعيد دمج تقنية "تاتش آي دي" في زر التشغيل عوض تقنية "فيس آي دي".
أما الألوان، فيتوقع أن تعتمد الشركة ألواناً هادئة في هاتفها القابل للطي، بعدما أسعدت معجبيها بألوان برتقالية وزرقاء في سلسلة برو، أما السعر فقد يتراوح بين 2000 و2500 دولار.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
أحدث الحلقات
Live Talk
Play
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
Play
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
Play
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
من الأخير
Play
من الأخير
السنة عشية القرار الأخير - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-28
Play
السنة عشية القرار الأخير - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-28
Play
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-28
Play
العراق في دقيقة 28-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-28
عشرين
Play
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Play
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
Play
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
Play
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Play
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
الأكثر مشاهدة
