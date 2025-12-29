حساسية الأسنان.. خطوات للتعامل مع هذا الألم في المنزل

توضح الطبيبة أن الشعور بألم حاد عند تناول المشروبات الساخنة يُعد مؤشرا شائعا على حساسية الأسنان، وهي حالة يعاني منها كثيرون، خاصة في فصل . وتشرح أن هذا الإحساس ينتج غالبا عن تآكل مينا الأسنان أو انحسار اللثة، ما يؤدي إلى انكشاف طبقة العاج الحساسة.وتشير إلى أن من أبرز أسباب هذه المشكلة تنظيف الأسنان بقوة مفرطة أو باستخدام فرشاة قاسية، إضافة إلى الإكثار من الأطعمة والمشروبات الحمضية التي تضعف طبقة المينا الواقية. لذلك تنصح بمراجعة عادات العناية اليومية بالفم، واستخدام فرشاة ناعمة ومعجون مخصص للأسنان الحساسة.وتوضح أن هذه المعاجين تعمل بآليتين أساسيتين: إما سد القنوات الدقيقة في العاج لمنع وصول المؤثرات إلى العصب، أو تهدئة العصب نفسه عبر مكونات فعالة مثل نترات البوتاسيوم أو كلوريد السترونتيوم. وتشدد على ضرورة المواظبة على استخدامها مرتين يوميا لعدة أسابيع للحصول على نتيجة ملموسة.كما تنصح بتنظيف الأسنان بلطف وبطريقة صحيحة، مع استخدام الخيط أو الفرشاة البينية للوصول إلى المناطق التي لا تصلها الفرشاة العادية. وتؤكد أنه في حال استمرار الحساسية، فقد تكون علامة على مشكلات أعمق مثل التسوس أو أمراض اللثة، ما يستدعي مراجعة طبيب الأسنان لتشخيص الحالة ووضع العلاج المناسب.