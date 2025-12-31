Alsumaria Tv
عبارات قصيرة.. أجمل تهاني العام الجديد 2026

منوعات

2025-12-31 | 06:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عبارات قصيرة.. أجمل تهاني العام الجديد 2026
92 شوهد

مع بداية عام 2026، يتبادل الناس رسائل تهنئة بالصور والبوستات لتعزيز المحبة ونشر الفرح بين الأصدقاء والأحباب.

يبدأ الكثير من الأشخاص في إرسال رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 للأقارب والأحباب والأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحتوي الرسائل على كلمات مليئة بالحب والتمنيات بالخير والبركة، مع الأمل بأن يكون العام الجديد بداية لسعادة وأوقات مميزة.

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026
بدأ الكثير من الأشخاص في إرسال رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمن هذه الرسائل عبارات مليئة بالمحبة والتمنيات الطيبة، لتكون بداية العام الجديد مليئة بالأمل والسعادة. ومن أبرز الرسائل:

- كل عام وأنتم بخير سنة مليئة بالحب والود والأمل وكل ما تحب يا حبيبي الغالي.
- يوم مليء بالسعادة لك، فأنت تستحق كل الخير والسعادة، أتمنى لك عامًا جميلاً.
- مع بداية السنة الجديدة، أود أن أقول لك حبيبي، معًا دائمًا وتظل سعيدًا.
- أدعو الله أن يوفقك لكل الخير ويحفظ أهلك وأحبابك في هذا العام الجديد.
- سنة سعيدة مليئة بالفرحة والبهجة، فكل عام وأنتم بخير يا حبيب قلبي.
- سنة 2026 ستكون مليئة بالخير لك، فأنت طيب القلب وتستحق كل خير.
- كل التمنيات بأن يحمل العام الجديد أخبارًا سارة لك ولأسرتك.
- أتمنى لك ولكل أحبائك أن تعيشوا العام الجديد بكل خير وسعادة.
- في السنة الجديدة، أهنئك على نجاحاتك السابقة، وأتمنى لك التفوق الدائم.

بوستات تهنئة بالعام الجديد 2026
تشهد منصات التواصل الاجتماعي تبادل بوستات تهنئة بالعام الجديد 2026 بين الأصدقاء والأقارب، حيث يسعى كل شخص لتخصيص منشور يعبر عن تمنياته بالخير والسعادة، ومن أمثلة هذه البوستات:

- في سنة 2026، أتمنى لكل أحبائي الخير والسعادة لكم ولأهلكم، وكل عام وأنتم بخير.
- سنة جديدة عليكم، وإن شاء الله تكون أفضل من السنة الماضية.
- يوم مليء بالسعادة في السنة الجديدة لكم يا أحبائي، فكل عام وأنتم بخير.
- سنة سعيدة عليكم، وبداية جديدة مليئة بالأمل والسعادة.
- كل عام وأنت في أفضل صحة، فأنت من أهم الأشخاص في حياتي.

تهنئة السنة الجديدة 2026
مع بداية اليوم الأول من العام الجديد، يتسابق الناس لإرسال تهنئة السنة الجديدة 2026، حيث تُستخدم عبارات قصيرة لكنها مؤثرة، لتعبر عن التمنيات الطيبة وتزيد من أواصر المحبة:

- أهنئكم بحلول السنة الجديدة، كل عام وأنتم بخير يا أحبائي، وأتمنى لكم الأفضل دائمًا.
- يوم مليء بالسعادة في بداية العام الجديد، أتمنى لكم كل الفرحة والخير.
- زوجتي الحبيبة، أتمنى لك عامًا مليئًا بالسعادة والخير.
- أخي العزيز، كل عام وأنت بخير وفي صحة وعافية.
- أمي، أتمنى أن يرزقك هذا العام حج بيت الله الحرام ويمنحك الصحة.
- أبي، أتمنى لك عامًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركات.
- أختي، أنت قطعة من قلبي، فدامك الله في حياتي يا نور يضيء حياتي.

تهنئة العام الجديد 2026 للأصدقاء
يولي الكثيرون اهتمامًا خاصًا بإرسال تهنئة العام الجديد 2026 للأصدقاء، حيث تُرسل عبر واتساب وفيسبوك لتقوية الروابط الاجتماعية:

- أصدقائي المقربين، كل عام وأنتم بخير لكم ولأسركم الكريمة.
ي- ا صديقي، كل عام وأنتم بخير، أتمنى لكم عامًا مليئًا بالسعادة والمحبة.
- صديقتي، دمتي في حياتي، وأتمنى لك تحقيق أحلامك والتفوق المستمر.
- كل عام وأنتم بخير يا أصدقائي، تستحقون كل سعادة هذا العام الجديد.
- في عام 2026، كل التمنيات الطيبة لكم يا أصدقائي أن يحقق الله كل أحلامكم.
- في عام جديد مليء بالتفاؤل، أهنئكم بحلول العام الجديد، كل سنة وأنتم طيبون.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
Play
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
Play
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Play
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Live Talk
Play
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
Play
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
من الأخير
Play
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
Play
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
Play
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
Play
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
Play
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
Play
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Play
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
الأكثر مشاهدة
