بالتسلسل.. اول دولة تستقبل العام الجديد واخر مكان يودع 2025

1-كيريباتي: أول من يودّع العام القديمتُعد جزر لاين التابعة لدولة كيريباتي، وتحديدًا جزيرة كيريتيماسي (جزيرة الكريسماس)، أول منطقة مأهولة في العالم تستقبل العام الجديد، إذ تقع في توقيت UTC+14. وتشهد هذه الجزر الصغيرة احتفالات رمزية، لكنها تحظى باهتمام إعلامي عالمي لكونها “الأولى زمنيًا”.2-نيوزيلندا: احتفالات صاخبة في أوكلاندبعد كيريباتي، تستقبل العام الجديد، بدءًا من جزر تشاتام ثم الجزيرة الشمالية والجنوبية. وتُعرف مدينة أوكلاند بعروض الألعاب النارية الضخمة التي تُطلق من برج “سكاي تاور”، في مشهد يتابعه الملايين حول العالم.3-أستراليا: في الواجهةتأتي في مقدمة الدول الكبرى التي تدخل العام الجديد، وتحديدًا مدن الساحل الشرقي مثل سيدني وملبورن. ويُعد عرض الألعاب النارية في ميناء سيدني من أشهر الاحتفالات العالمية وأكثرها بثًا عبر القنوات الدولية.4- : وكوريا الجنوبيةتدخل بعدها دول شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تتسم الاحتفالات هناك بالطابع التقليدي والروحاني، خاصة في اليابان التي تشهد قرع الأجراس في المعابد البوذية 108 مرات رمزًا للتطهر وبداية جديدة.5-جنوب شرق آسياتستقبل دول مثل ، ، ، إندونيسيا (بأجزائها الغربية) العام الجديد وسط مزيج من الاحتفالات الحديثة والعائلية، مع عروض ضوئية وحفلات عامة في الساحات الكبرى.6-جنوب آسيافي الهند وباكستان وبنغلاديش، يختلف الاحتفال بين الطابع الشعبي والديني، حيث يفضل كثيرون قضاء اللحظة مع العائلة، بينما تشهد المدن الكبرى حفلات موسيقية وأسواقًا مزدحمة.7-الشرق الأوسط: بين الاحتفال والهدوءتدخل دول الشرق الأوسط العام الجديد تباعًا، مثل الإمارات العربية المتحدة التي تشتهر بعروض الألعاب النارية في برج ، بينما تتسم الاحتفالات في دول أخرى بطابع أكثر هدوءًا أو عائليًا، مع اختلاف العادات والتقاليد.8-أوروبا: ليلة طويلة ومزدحمةتستقبل أوروبا العام الجديد في وقت لاحق، وتبرز مدن مثل ، ، لندن، وروما كمراكز رئيسية للاحتفالات، حيث تمتلئ الساحات العامة بالآلاف، وتُقام الحفلات والعروض الموسيقية حتى ساعات الفجر.9-الأمريكتان: احتفالات تمتد حتى الفجرفي الجنوبية، تحتفل دول مثل والأرجنتين على والساحات، بينما تصل الاحتفالات في وكندا ذروتها في مدن مثل مع إسقاط الكرة الشهيرة في ميدان “تايمز سكوير”.10-آخر من يستقبل العام الجديدتُعد ساموا الأمريكية من آخر المناطق المأهولة التي تدخل العام الجديد، قبل أن يُسدل الستار زمنيًا عند جزر بيكر وهاولاند غير المأهولة، التابعة للولايات المتحدة، والتي تُعد آخر بقعة على وجه الأرض تدخل العام الجديد.