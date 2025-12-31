انذار صحي يكشفه المذاق الغريب في الفم.. هذه التفاصيل

ويؤكد الخبراء أن هذا العارض البسيط قد يتسبب في تأخر تشخيص حالات صحية تحتاج لتدخل عاجل، حيث يعمل الفم كمرآة تعكس صحة أجهزة الجسم المختلفة.وفي هذا التقرير الشامل، نستعرض بالتفصيل العلاقة بين الطعم الكريه في الفم والحالات الصحية التي قد يشير إليها، بناء على أحدث الدراسات الطبية والتوصيات المهنية.من الأنف إلى اللسانتعد نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية من الأسباب الشائعة للتذوق غير الطبيعي. ففي حالة ما يسمى بـ"الإنفلونزا الخارقة" أو حتى الحساسية الموسمية التي تتفاقم بسبب "متلازمة شجرة عيد الميلاد"، يحدث التغيير في المذاق عبر آليتين أساسيتين: أولا، التنقيط الأنفي الخلفي الذي ينقل البكتيريا والمخاط من الأنف إلى الحلق واللسان. ثانيا، الاستجابة الالتهابية للجسم التي تضعف حساسية براعم التذوق. وتلعب بروتينات السيتوكينات - التي يفرزها الجهاز لمحاربة الفيروسات - دورا في خلق طعم مرير مميز على اللسان.كوفيد-19 وتشويه الحواسأظهر الوباء العالمي كيف يمكن لفيروس أن يغير تجربتنا الحسية جذريا. ففقدان أو تشوه حاستي الشم والتذوق أصبح من العلامات المميزة للإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث أفاد واحد من كل أربعة مصابين بعدم استعادتهم لحاسة التذوق بشكل كامل. ويعتقد العلماء أن الفيروس يستهدف الخلايا الداعمة للخلايا العصبية الشمية، المسؤولة عن الشم والتذوق. كما يمكن أن يسبب الخلل الذوقي - وهو إدراك معدني أو مشوه للطعم - خاصة في الأسابيع الأولى بعد الإصابة.التهابات الجيوب: عندما يصبح المخاط طعماسواء كان السبب عاديا أو حساسية مزمنة، فإن التهاب الجيوب الأنفية يخلق سلسلة من الأعراض المتعبة، من بينها طعم غريب في الفم. ويحدث هذا عندما يتدفق المخاط المصاب من الجيوب الأنفية إلى أسفل الحلق، حاملا معه البكتيريا والمواد الالتهابية التي تتراكم على اللسان. والنتيجة ليست فقط طعما كريها، بل قد تمتد إلى رائحة فم كريهة تزيد الإحراج الاجتماعي.التهاب اللوزتين: من أعماق الحلقعندما تلتهب اللوزتان - الكتلتان النسيجيتان في مؤخرة الحلق - بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية، تبدأ في إفراز مواد تخلق طعما يشبه الكبريت أو البيض الفاسد. وهذه الحالة لا تقتصر على الطعم السيء فحسب، بل ترافقها عادة أعراض مثل التهاب الحلق المؤلم، الحمى، صعوبة البلع، ورائحة فم كريهة. وفي حين أن نزلات البرد قد تكون السبب، إلا أن التهاب اللوزتين يتطلب في كثير من الأحيان علاجا طبيا محددا.إذا استمر طعم معدني أو مرير في فمك، فقد تكون اللثة هي المصدر. أمراض دواعم الأسنان - الناتجة عن تراكم البلاك (اللويحات السنية) بسبب تنظيف الأسنان غير الكافي - تبدأ بأعراض خفيفة مثل احمرار أو نزيف اللثة، لكنها قد تتطور لتسبب رائحة فم كريهة قوية. ومصدر هذه الرائحة الكريهة هو مركبات الكبريت التي تنتجها البكتيريا المتكاثرة في الفراغات بين الأسنان واللثة. وهذه الحالة ليست مجرد مشكلة فموية، بل ترتبط بأمراض أكبر مثل السكري وأمراض القلب.القلاع الفموي: عندما تتحول الفطريات إلى طعمبعيدا عن الأسنان واللثة، يمكن للفطريات أن تكون مصدرا للطعم الكريه. والقلاع الفموي، وهو عدوى فطرية تسببها فطريات المبيضة البيضاء، قد يصعب تمييزه في البداية.لكن علاماته تشمل بقعا بيضاء كريمية على اللسان وداخل الخدين، بالإضافة إلى طعم حامض أو مر، وأحيانا إحساس "قطني" غريب في الفم. وهذه العدوى تكون أكثر شيوعا عند من يعانون من ضعف المناعة، أو من يستخدمون أطقم الأسنان، أو من يتناولون مضادات حيوية لفترات طويلة.ووفقا للخبراء، فإن الطعم غير المعتاد في الفم ليس مجرد إزعاج عابر، بل هو رسالة من الجسم تستحق الانتباه. في معظم الحالات، تكون الأسباب بسيطة وتزول مع علاج العدوى الأساسية.لكن استمرار هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين، أو ترافقها مع علامات أخرى مثل الحمى أو صعوبة البلع، يستدعي استشارة طبية فورية.وتبدأ الوقاية بالعناية الشاملة بصحة الفم: تنظيف الأسنان مرتين يوميا، استخدام خيط الأسنان، الفحوصات الدورية عند طبيب الأسنان، والعناية بأي أعراض تنفسية مبكرا قبل أن تتفاقم.