انذار صحي يكشفه المذاق الغريب في الفم.. هذه التفاصيل

منوعات

2025-12-31 | 10:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
انذار صحي يكشفه المذاق الغريب في الفم.. هذه التفاصيل
86 شوهد

لا يعد الطعم غير المعتاد في الفم، سواء كان مرا أو حامضا، مجرد إزعاج عابر، بل قد يمثل علامة إنذار مبكرة لأمراض عديدة.

ويؤكد الخبراء أن تجاهل هذا العارض البسيط قد يتسبب في تأخر تشخيص حالات صحية تحتاج لتدخل عاجل، حيث يعمل الفم كمرآة تعكس صحة أجهزة الجسم المختلفة.

وفي هذا التقرير الشامل، نستعرض بالتفصيل العلاقة بين الطعم الكريه في الفم والحالات الصحية التي قد يشير إليها، بناء على أحدث الدراسات الطبية والتوصيات المهنية.

من الأنف إلى اللسان
تعد نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية من الأسباب الشائعة للتذوق غير الطبيعي. ففي حالة ما يسمى بـ"الإنفلونزا الخارقة" أو حتى الحساسية الموسمية التي تتفاقم بسبب "متلازمة شجرة عيد الميلاد"، يحدث التغيير في المذاق عبر آليتين أساسيتين: أولا، التنقيط الأنفي الخلفي الذي ينقل البكتيريا والمخاط من الأنف إلى الحلق واللسان. ثانيا، الاستجابة الالتهابية للجسم التي تضعف حساسية براعم التذوق. وتلعب بروتينات السيتوكينات - التي يفرزها الجهاز المناعي لمحاربة الفيروسات - دورا في خلق طعم مرير مميز على اللسان.

كوفيد-19 وتشويه الحواس
أظهر الوباء العالمي كيف يمكن لفيروس أن يغير تجربتنا الحسية جذريا. ففقدان أو تشوه حاستي الشم والتذوق أصبح من العلامات المميزة للإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث أفاد واحد من كل أربعة مصابين بعدم استعادتهم لحاسة التذوق بشكل كامل. ويعتقد العلماء أن الفيروس يستهدف الخلايا الداعمة للخلايا العصبية الشمية، المسؤولة عن الشم والتذوق. كما يمكن أن يسبب الخلل الذوقي - وهو إدراك معدني أو مشوه للطعم - خاصة في الأسابيع الأولى بعد الإصابة.

التهابات الجيوب: عندما يصبح المخاط طعما
سواء كان السبب بردا عاديا أو حساسية مزمنة، فإن التهاب الجيوب الأنفية يخلق سلسلة من الأعراض المتعبة، من بينها طعم غريب في الفم. ويحدث هذا عندما يتدفق المخاط المصاب من الجيوب الأنفية إلى أسفل الحلق، حاملا معه البكتيريا والمواد الالتهابية التي تتراكم على اللسان. والنتيجة ليست فقط طعما كريها، بل قد تمتد إلى رائحة فم كريهة تزيد الإحراج الاجتماعي.

التهاب اللوزتين: إنذار من أعماق الحلق
عندما تلتهب اللوزتان - الكتلتان النسيجيتان في مؤخرة الحلق - بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية، تبدأ في إفراز مواد تخلق طعما يشبه الكبريت أو البيض الفاسد. وهذه الحالة لا تقتصر على الطعم السيء فحسب، بل ترافقها عادة أعراض مثل التهاب الحلق المؤلم، الحمى، صعوبة البلع، ورائحة فم كريهة. وفي حين أن نزلات البرد قد تكون السبب، إلا أن التهاب اللوزتين يتطلب في كثير من الأحيان علاجا طبيا محددا.

إذا استمر طعم معدني أو مرير في فمك، فقد تكون اللثة هي المصدر. أمراض دواعم الأسنان - الناتجة عن تراكم البلاك (اللويحات السنية) بسبب تنظيف الأسنان غير الكافي - تبدأ بأعراض خفيفة مثل احمرار أو نزيف اللثة، لكنها قد تتطور لتسبب رائحة فم كريهة قوية. ومصدر هذه الرائحة الكريهة هو مركبات الكبريت التي تنتجها البكتيريا المتكاثرة في الفراغات بين الأسنان واللثة. وهذه الحالة ليست مجرد مشكلة فموية، بل ترتبط بأمراض أكبر مثل السكري وأمراض القلب.

القلاع الفموي: عندما تتحول الفطريات إلى طعم
بعيدا عن الأسنان واللثة، يمكن للفطريات أن تكون مصدرا للطعم الكريه. والقلاع الفموي، وهو عدوى فطرية تسببها فطريات المبيضة البيضاء، قد يصعب تمييزه في البداية.

لكن علاماته تشمل بقعا بيضاء كريمية على اللسان وداخل الخدين، بالإضافة إلى طعم حامض أو مر، وأحيانا إحساس "قطني" غريب في الفم. وهذه العدوى تكون أكثر شيوعا عند من يعانون من ضعف المناعة، أو من يستخدمون أطقم الأسنان، أو من يتناولون مضادات حيوية لفترات طويلة.

ووفقا للخبراء، فإن الطعم غير المعتاد في الفم ليس مجرد إزعاج عابر، بل هو رسالة من الجسم تستحق الانتباه. في معظم الحالات، تكون الأسباب بسيطة وتزول مع علاج العدوى الأساسية.

لكن استمرار هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين، أو ترافقها مع علامات أخرى مثل الحمى أو صعوبة البلع، يستدعي استشارة طبية فورية.

وتبدأ الوقاية بالعناية الشاملة بصحة الفم: تنظيف الأسنان مرتين يوميا، استخدام خيط الأسنان، الفحوصات الدورية عند طبيب الأسنان، والعناية بأي أعراض تنفسية مبكرا قبل أن تتفاقم.
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
Play
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
Play
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Play
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Live Talk
Play
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
Play
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
من الأخير
Play
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
Play
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
Play
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
Play
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
Play
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
Play
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Play
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
