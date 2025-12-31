الصفحة الرئيسية
المزيد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551777-639027905976255414.jpg
ساعتك تفتح وتشغل سيارتك
منوعات
2025-12-31 | 10:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
62 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
في خطوة جديدة تعكس تسارع التحول الرقمي في صناعة السيارات، بدأت شركات التكنولوجيا بتوسيع نطاق استخدام المفاتيح الرقمية لتشمل الساعات الذكية العاملة بنظام أندرويد.
وكشفت مصادر تقنية مؤخراً أن مالكي السيارات المتوافقة أصبح بإمكانهم تخزين مفتاح السيارة الرقمي مباشرة على ساعة أندرويد الذكية، ما يوفر لهم مستوى أعلى من الراحة والأمان.
ويتيح هذا الابتكار للمستخدمين فتح سياراتهم وتشغيلها، بالإضافة إلى التحكم في وظائفها المختلفة، دون الحاجة إلى استخدام المفتاح التقليدي أو حتى الهاتف الذكي.
ويأتي هذا التطور ضمن اتجاه أوسع يهدف إلى دمج التكنولوجيا الذكية في حياتنا اليومية، وتسهيل تجربة القيادة من خلال حلول رقمية مبتكرة.
كيف يعمل؟
تقنية المفتاح الرقمي تعتمد على الجمع بين الهاتف الذكي العامل بنظام أندرويد والساعة الذكية المتوافقة مع دعم المفاتيح الرقمية. وعند إعداد هذه الميزة، يتم تخزين المفتاح داخل تطبيق Google Wallet على الهاتف أو الساعة، ما يسمح للمستخدم بالتحكم في السيارة بمجرد اقترابه منها أو وضع الجهاز مقابل قارئ المفتاح داخل السيارة.
وتوفر هذه الميزة أمانًا إضافيًا مقارنة بالمفاتيح التقليدية، إذ تستخدم تقنيات البلوتوث والتردد واسع النطاق للغاية UWB لتشفير الاتصال بين الجهاز والسيارة، ما يقلل من مخاطر الاختراق أو الهجمات الإلكترونية الشائعة على المفاتيح العادية.
إعداد المفتاح الرقمي
في البداية، يجب أن يكون المستخدم قد أضاف المفتاح الرقمي على هاتف الأندرويد أولاً. ثم يمكنه نقل المفتاح إلى الساعة الذكية أثناء إعدادها أو لاحقًا، طالما أن الساعة مرتبطة بالهاتف.
وستظهر عندئذ إمكانية إضافة المفتاح إلى الساعة في إعدادات Google Wallet، ويمكن تفعيلها بسهولة عبر النقر على الخيار المناسب.
يذكر أن ميزة المفتاح الرقمي لا تعتمد على التخزين السحابي، بل يتم حفظ المعلومات بشكل آمن على الجهاز نفسه، مما يعزز من مستوى الحماية، ويتيح للمستخدم السيطرة الكاملة حتى عند فقدان المفتاح التقليدي.
الأجهزة والسيارات المتوافقة
لا تعمل هذه التقنية إلا مع بعض السيارات الحديثة وأجهزة أندرويد المؤهلة. وتشمل القائمة السيارات من علامات مثل أودي وبي أم دبليو وهيونداي وكيا ومرسيدس فولفو وغيرها من الشركات التي تدعم معايير المفتاح الرقمي.
ومع ذلك، يجب على المستخدمين مراجعة مواقع الشركات المصنعة للتأكد من دعم طرازاتهم لهذه الخاصية.
من ناحية الأجهزة، تدعم بعض هواتف وساعات أندرويد الحديثة هذه الوظيفة، من بينها هواتف من شركات مثل غوغل وشاومي وون بلس وأوبو وموتورولا التي تعمل بالإصدارات الأحدث من أندرويد.
فوائد إضافية وأمان
الميزة لا تقتصر على فتح الأبواب وتشغيل المحرك فحسب، بل يمكن للمستخدمين أيضًا إلغاء أو مشاركة المفتاح الرقمي مع الآخرين بسهولة، مما يجعلها مفيدة للعائلات أو المستخدمين الذين يتشاركون السيارة.
وفي حال فقدان الهاتف أو الساعة، يمكن إلغاء الوصول عن بُعد عبر أدوات إدارة الأجهزة. ويُنظر إلى هذه التقنية على أنها خطوة مهمة نحو مستقبل دون مفاتيح مادية، مما يجعل الحياة اليومية أبسط وأكثر أمانًا لملايين مستخدمي السيارات الذكية حول العالم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
