غير التقليدية.. مخاطر صحية متعددة جراء ارتفاع ضغط الدم

ووفقا لها، ارتفاع ضغط الدم المزمن يؤدي إلى اضطراب العديد من أجهزة الجسم. وقد يكون ارتفاع الضغط عرضيا أو مزمنا، حيث يتطلب الأخير تناول أدوية لخفضه بشكل دائم."عند ارتفاع ضغط الدم، يعاني المرضى غالبا من صداع في مناطق مختلفة من الرأس، وغثيان، ودوار، وأحاسيس متنوعة مرتبطة بتدهور الحالة الصحية العامة."كما قد يصاحب ارتفاع الضغط خفقان القلب، والشعور بالخوف أو القلق، ويعد التوتر وتغير الطقس (الضغط الجوي) من العوامل المسببة لذلك.وتحذر من أن استمرار ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة يسبب اختلال وظائف العديد من أجهزة الجسم، بما في ذلك الكلى، حيث قد تظهر الوذمة، وكذلك القلب والأوعية الدموية، من خلال تضخم عضلة القلب، وتصلب جدران الأوعية الدموية، واضطرابات النبض.