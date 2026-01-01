هل قلبك في خطر؟.. انظر الى هذه العلامات في عينيك وستعرف

لكن دراسة حديثة أظهرت أنه ربما يكون لها أساس علمي، فعلامات صحة العين يمكن أن تكشف بدقة عن المخاطر القلبية قبل أن تظهر أي أعراض على الجسم.ومن الضمور البقعي والزرق إلى اعتلال الشبكية، وجدت الدراسة أن عيوننا تحمل رسائل مبكرة عن حالة القلب، مؤكدة أن العين ليست مجرد نافذة على الروح، بل نوافذ حقيقية على صحة القلب والجسم.الدراسة، التي نُشرت على موقع مجلة "طب العيون"، أجرها الدكتور دي يو صن وفريقه من كلية ديفيد غيفين للطب بجامعة في لوس أنجلوس، باستخدام بيانات برنامج "أول أوف آس" للأبحاث الصحية الإلكترونية. وقد شملت الدراسة 35,909 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً، وتم تصنيف درجات المخاطر القلبية لديهم إلى أربع فئات.وأظهرت النتائج أن الأشخاص في فئة الخطر العالي للقلب كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض العيون مقارنة بالفئة منخفضة الخطر، مع تسجيل أعلى نسب الخطر المعدلة لكل من الضمور البقعي المرتبط بالعمر: 6.22 ، اعتلال الشبكية السكري: 5.93 ، الزرق: 2.33 ، انسداد الأوردة الشبكية: 3.38 ، واعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم: 4.47.وأكد الباحثون أن الارتباط بين الدرجة العالية لمخاطر القلب والإصابة بالضمور البقعي يرتبط أساسا بالعمر، بينما ظلت الروابط مع اعتلال الشبكية السكري واعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم قوية حتى بعد تعديل البيانات.وخلصت الدراسة إلى أن معادلة المخاطر القلبية قد تكون أداة مهمة في الرعاية الأولية للكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض العيون، ما يتيح فرصاً أفضل للتدخل الوقائي المبكر قبل تفاقم الحالات.وتفتح الدراسة المجال أمام الأطباء لاستخدام اختبارات القلب أيضاً كمعيار للتنبؤ بصحة العين، مؤكدة أن العين قد تكون المرآة الأولى لصحة قلبك.