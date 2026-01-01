توقعات "مخيفة" لميشال حايك حول عام 2026

وفي مقابلة على قناة "MTV" ، بدأ بالتوقع، استنادا إلى "الكلمات المفاتيح"، فقال زاعما: "هناك ذبذبات وإشارات كونية وأصوات من . أجد أن تلك الكائنات باتت قريبة منا وهنا السؤال: ما علاقتها بالذكاء الاصطناعي؟"وأضاف حايك: "كنت أطرد هذه الإشارات لصعوبة ترجمتها، ولكن هذه الذبذبات شدتني إليها، وأدخلتني إلى عالمها، وهنا أرى أن هو ذكاء الإنسان"، مردفا: "الجماعة صاروا في محيطنا، وكأنهم يبحثون عن جذورهم القديمة في رمال . نعم تأثير هذه الجماعات يظهر بقوة وتأثيرهم نراه في التطور الكبير للذكاء الاصطناعي".وجاء في توقعات حايك الدولية (كما زعم):- نار في قلب .- بخطر.- حدث يهز .- ضربة في الصميم لشركة تسلا.- حدث حزين على منصة الرئيس الأمريكي "تروث سوشال".- مجزرة على أرض أمريكا محورها .- زوجة النشط الراحل كيرك تتخطى الخطوط الحمر.- شرارة تشعل ديزني.- إيلون ماسك متهم بالنازية.- ناطحة سحاب أمريكية بخطر.- انتشار بدعة تبديل الأديان.- التأثير المناخي خطير جدا.- ظهور ملائكة بالعين المجردة.- قصة في تعيد التذكير بانفجار مركبة.- العملة الرقمية تتخطى التوقعات.- القمر كأنما يكاد يلامس الأرض.- إسرائيل تتحرّك في المرحلة المقبلة على قاعدة "الضرب حيث تريد"، من دون التقيّد بالخطوط الحمراء التقليدية، وهامش المناورة العسكرية والأمنية لديها لا يزال واسعا.- تمتد الضربات الإسرائيلية إلى أماكن حساسة وغير متوقعة، قد تكون قريبة من مواقع دبلوماسية أو نقاط نفوذ دولي، في رسائل تتجاوز البعد العسكري إلى السياسي والأمني.- إسرائيل تعتمد سياسة الضربات المحدودة والمتقطّعة.. ضربة أو ضربتان لن تُحدثا تغييرا حاسما في مسار الصراع، لكنها ستُستخدم لفرض وقائع جديدة أو تعديل قواعد الاشتباك.