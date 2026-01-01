الصفحة الرئيسية
المزيد
توقعات "مخيفة" لميشال حايك حول عام 2026
منوعات
2026-01-01 | 12:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
175 شوهد
مع انتهاء عام 2025 وبداءة العام 2026، برزت توقعات الفلكي اللبناني
ميشال حايك
إلى الساحة، بما حملته من "أحداث مستقبلية" هائلة و"مخيفة" للعديد من المناطق، كما غاص إلى
الفضاء
بمفاجأة.
وفي مقابلة على قناة "MTV"
اللبنانية
، بدأ
ميشال حايك
بالتوقع، استنادا إلى "الكلمات المفاتيح"، فقال زاعما: "هناك ذبذبات وإشارات كونية وأصوات من
الفضاء
. أجد أن تلك الكائنات باتت قريبة منا وهنا السؤال: ما علاقتها بالذكاء الاصطناعي؟"
وأضاف حايك: "كنت أطرد هذه الإشارات لصعوبة ترجمتها، ولكن هذه الذبذبات شدتني إليها، وأدخلتني إلى عالمها، وهنا أرى أن
الذكاء الاصطناعي
هو ذكاء الإنسان"، مردفا: "الجماعة صاروا في محيطنا، وكأنهم يبحثون عن جذورهم القديمة في رمال
الصحراء
. نعم تأثير هذه الجماعات يظهر بقوة وتأثيرهم نراه في التطور الكبير للذكاء الاصطناعي".
وجاء في توقعات
ميشال
حايك الدولية (كما زعم):
- نار في قلب
البيت الأبيض
.
-
إيلون ماسك
بخطر.
- حدث يهز
أمريكا
.
- ضربة في الصميم لشركة تسلا.
- حدث حزين على منصة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
"تروث سوشال".
- مجزرة على أرض أمريكا محورها
إسرائيل
.
- زوجة النشط الراحل
تشارلي
كيرك تتخطى الخطوط الحمر.
- شرارة تشعل ديزني.
- إيلون ماسك متهم بالنازية.
- ناطحة سحاب أمريكية بخطر.
- انتشار بدعة تبديل الأديان.
- التأثير المناخي خطير جدا.
- ظهور ملائكة بالعين المجردة.
- قصة في
ناسا
تعيد التذكير بانفجار مركبة.
- العملة الرقمية تتخطى التوقعات.
- القمر كأنما يكاد يلامس الأرض.
- إسرائيل تتحرّك في المرحلة المقبلة على قاعدة "الضرب حيث تريد"، من دون التقيّد بالخطوط الحمراء التقليدية، وهامش المناورة العسكرية والأمنية لديها لا يزال واسعا.
- تمتد الضربات الإسرائيلية إلى أماكن حساسة وغير متوقعة، قد تكون قريبة من مواقع دبلوماسية أو نقاط نفوذ دولي، في رسائل تتجاوز البعد العسكري إلى السياسي والأمني.
- إسرائيل تعتمد سياسة الضربات المحدودة والمتقطّعة.. ضربة أو ضربتان لن تُحدثا تغييرا حاسما في مسار الصراع، لكنها ستُستخدم لفرض وقائع جديدة أو تعديل قواعد الاشتباك.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
أمطار "مُخيفة" تغرق سريع الدورة في بغداد
07:57 | 2025-12-09
توقعات 2026.. سنة النهضة والعمران بـ "عام الشمس"
04:05 | 2025-12-10
توقعات برج الأسد لعام 2026: سنة الفرص والتحولات الكبرى!
02:00 | 2025-12-12
هل ستعيش أجمل أيام حياتك في 2026؟ هل برجك محظوظ؟ اكتشف توقعات العام الجديد!
08:30 | 2025-12-08
ميشيل حايك
توقعات
2026
الذكاء الاصطناعي
دونالد ترامب
البيت الأبيض
إيلون ماسك
ميشال حايك
اللبنانية
إسرائيل
الصحراء
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين
اقتصاد
29.76%
12:20 | 2025-12-31
الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين
12:20 | 2025-12-31
حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية
أمن
24.41%
06:31 | 2025-12-31
حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية
06:31 | 2025-12-31
توضيح رسمي بشأن تخفيض الغرامات المرورية
محليات
23.05%
06:08 | 2026-01-01
توضيح رسمي بشأن تخفيض الغرامات المرورية
06:08 | 2026-01-01
ثلوج تركيا أصبحت "مخزن برودة" للعراق.. موجة انجماد جديدة تستمر لاسبوع
أخبار الطقس
22.78%
00:56 | 2025-12-31
ثلوج تركيا أصبحت "مخزن برودة" للعراق.. موجة انجماد جديدة تستمر لاسبوع
00:56 | 2025-12-31
أحدث الحلقات
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
طريقة لتطهير الماء من ملوثات البلاستيك الدقيقة.. هل تعرفونها؟
11:16 | 2026-01-01
الكشف عن أسرار "المجرة المفقودة".. تلسكوب هابل يحقق
09:02 | 2026-01-01
هل قلبك في خطر؟.. انظر الى هذه العلامات في عينيك وستعرف
07:59 | 2026-01-01
ترامب يهاجم جورج كلوني بعد حصوله على الجنسية الفرنسية
04:43 | 2026-01-01
"القمر الصياد" يفتح أبواب الحظ: لكن احذروا من غيرة العقرب واندفاع القوس!
03:00 | 2026-01-01
غير التقليدية.. مخاطر صحية متعددة جراء ارتفاع ضغط الدم
02:05 | 2026-01-01
