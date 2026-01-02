تسلا تنهي عام 2025 بتراجع حاد في المبيعات

وافادت وكالة بلومبيرغ للانباء أن "الشركة الأميركية سجلت 1942 سيارة فقط في خلال الشهر الماضي، بانخفاض قدره 66% مقارنة بالعام السابق، وفقا لرابطة السيارات في البلاد".واضافت انه "في السويد، تراجعت مبيعات "تسلا" بنسبة 71% في ديسمبر/ كانون الأول، كما انخفضت بنسبة 67% على مدار العام"، مشيرة الى أن " ضلت الاستثناء من هذا الاتجاه، إذ سجلت الشركة 5679 مركبة في ، بزيادة تقارب 90% مقارنة بالعام السابق".وتابعت أن "تسلا حافظت على شعبيتها في السوق ، حيث كانت 96% من السيارات الجديدة التي جرى بيعها العام الماضي سيارات كهربائية بالكامل".ويتوقع محللون أن "تعلن الشركة في وقت لاحق أن مبيعاتها العالمية من السيارات تراجعت بنحو 11% في الربع الرابع".