دون حذف المحتوى الثمين.. نصائح لتحرير مساحة تخزين على آيفون

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
06:00 AM
الى
06:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يكشف عن "عادة طبية" يمارسها وينفي نومه بالاجتماعات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551941-639030183784414622.png
دون حذف المحتوى الثمين.. نصائح لتحرير مساحة تخزين على آيفون
منوعات
2026-01-03 | 01:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
169 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يعاني كثير من مالكي هواتف آيفون من مشكلة امتلاء سعة التخزين، ما يمنعهم من تثبيت التحديثات، أو حفظ صور وفيديوهات جديدة، ولحسن الحظ.
الا ان هناك مجموعة من الإعدادات التي يمكن تعديلها في النظام لتحرير مساحة إضافية بسهولة من دون الحاجة إلى حذف المحتوى الثمين.
تحسين تخزين الفيديو
تستحوذ الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة على جزء كبير من مساحة التخزين على الهاتف، إذ يمكن لمقاطع فيديو بدقة 4K أن تحجز مساحة 400 ميجابايت تقريبًا للدقيقة الواحدة.
لكن بدلاً من الاحتفاظ بهذه الملفات بدقة كاملة على الجهاز، يمكن تنشيط ميزة Optimize
iphone
Storage في إعدادات الصور. وتعمل هذه الميزة على الاحتفاظ بنسخ
أصغر
على الهاتف، فيما تُخزن النسخ الأصلية بدقة كاملة في iCloud، ما يحرر مساحة كبيرة.
ولتفعيلها إذهب إلى الإعدادات ومن ثم الصور وحدّد تحسين تخزين آيفون مع تمكين iCloud Photos.
إلغاء تحميل التطبيقات
يمكن أن تشغل التطبيقات، وبخاصة الألعاب والتطبيقات الكبيرة، مساحة تخزين كبيرة حتى عندما لا تُستخدم بانتظام.
وبدلاً من حذفها بشكل كامل، يوفر iOS خيار Offload App، الذي يُزيل التطبيق نفسه من الجهاز لكنه يحتفظ ببياناته ومستنداته، بحيث يمكن إعادة تثبيته لاحقًا بسهولة دون فقدان المعلومات.
لتفعيل هذا الخيار اذهب إلى الإعدادات وانقر على عام وحدّد مساحة تخزين آيفون ومن
بعدها
اختيار التطبيقات الثقيلة وفعّل Offload App.
توصيات التخزين
يقدم نظام iOS أحيانًا اقتراحات ذكية ضمن صفحة مساحة التخزين تقترح أشياء يمكن حذفها تلقائيًا لتوفير مساحة، مثل النسخ الاحتياطية القديمة أو الملفات غير الضرورية. كما يمكن للمستخدمين الرجوع إلى هذه التوصيات من خلال الإعدادات.
ذاكرة التخزين المؤقت
بالإضافة إلى إعدادات iCloud والتطبيقات، يمكن مسح ذاكرة التخزين المؤقت في بعض التطبيقات لتوفير مساحة إضافية.
وعلى سبيل المثال، يمكن لمسح بيانات التصفح ضمن متصفح سفاري التخلص من الملفات المخزنة تلقائيًا، ما يحرر مساحة صغيرة في كثير من الحالات.
وباتباع هذه التعديلات البسيطة في إعدادات آيفون، يمكن للمستخدمين تحرير مساحة تخزين ملحوظة دون الحاجة إلى حذف صورهم أو فيديوهاتهم الثمينة.
وتُعد هذه الخطوات سهلة وسريعة وتساعد أيضًا في تجهيز الجهاز لتثبيت التحديثات أو تحميل محتوى جديد بكفاءة أعلى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
الكشف عن نصيحة "ثمينة" للوقاية من الإنفلونزا
08:49 | 2025-12-14
بضغطة.. تمسح فوضى صورك وتحرّر مساحة هاتفك
09:09 | 2025-11-16
الزوراء يخطف فوزاً ثميناً من الميناء في نجوم العراق
11:50 | 2025-12-28
السيتي يعود من مدريد بثلاث نقاط ثمينة
17:00 | 2025-12-10
ايفون
مساحة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
iphone
ﻹعادة
بعدها
بيرة
أصغر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي بشأن تخفيض الغرامات المرورية
محليات
34.74%
06:08 | 2026-01-01
توضيح رسمي بشأن تخفيض الغرامات المرورية
06:08 | 2026-01-01
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
29.33%
04:06 | 2026-01-01
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
04:06 | 2026-01-01
وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضبا بعد خلاف مع المنظمين (فيديو)
بالفيديو
19.55%
06:34 | 2026-01-01
وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضبا بعد خلاف مع المنظمين (فيديو)
06:34 | 2026-01-01
الحرارة أقل من درجة الانجماد.. هل هناك موجة قطبية جديدة في العراق؟
محليات
16.38%
01:00 | 2026-01-02
الحرارة أقل من درجة الانجماد.. هل هناك موجة قطبية جديدة في العراق؟
01:00 | 2026-01-02
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
الأكثر مشاهدة
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
اخترنا لك
تسلا تنهي عام 2025 بتراجع حاد في المبيعات
11:38 | 2026-01-02
لهذا السبب..تراجع مبيعات BYD عند أدنى مستوياتها خلال 2025
02:30 | 2026-01-02
في عالم ديزني.. إصابة موظف أثناء منعه صخرة من الوصول إلى الجمهور
02:27 | 2026-01-02
توقعات "مخيفة" لميشال حايك حول عام 2026
12:10 | 2026-01-01
طريقة لتطهير الماء من ملوثات البلاستيك الدقيقة.. هل تعرفونها؟
11:16 | 2026-01-01
الكشف عن أسرار "المجرة المفقودة".. تلسكوب هابل يحقق
09:02 | 2026-01-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.