دون حذف المحتوى الثمين.. نصائح لتحرير مساحة تخزين على آيفون

الا ان هناك مجموعة من الإعدادات التي يمكن تعديلها في النظام لتحرير مساحة إضافية بسهولة من دون الحاجة إلى حذف المحتوى الثمين.تحسين تخزين الفيديوتستحوذ الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة على جزء كبير من مساحة التخزين على الهاتف، إذ يمكن لمقاطع فيديو بدقة 4K أن تحجز مساحة 400 ميجابايت تقريبًا للدقيقة الواحدة.لكن بدلاً من الاحتفاظ بهذه الملفات بدقة كاملة على الجهاز، يمكن تنشيط ميزة Optimize Storage في إعدادات الصور. وتعمل هذه الميزة على الاحتفاظ بنسخ على الهاتف، فيما تُخزن النسخ الأصلية بدقة كاملة في iCloud، ما يحرر مساحة كبيرة.ولتفعيلها إذهب إلى الإعدادات ومن ثم الصور وحدّد تحسين تخزين آيفون مع تمكين iCloud Photos.إلغاء تحميل التطبيقاتيمكن أن تشغل التطبيقات، وبخاصة الألعاب والتطبيقات الكبيرة، مساحة تخزين كبيرة حتى عندما لا تُستخدم بانتظام.وبدلاً من حذفها بشكل كامل، يوفر iOS خيار Offload App، الذي يُزيل التطبيق نفسه من الجهاز لكنه يحتفظ ببياناته ومستنداته، بحيث يمكن إعادة تثبيته لاحقًا بسهولة دون فقدان المعلومات.لتفعيل هذا الخيار اذهب إلى الإعدادات وانقر على عام وحدّد مساحة تخزين آيفون ومن اختيار التطبيقات الثقيلة وفعّل Offload App.توصيات التخزينيقدم نظام iOS أحيانًا اقتراحات ذكية ضمن صفحة مساحة التخزين تقترح أشياء يمكن حذفها تلقائيًا لتوفير مساحة، مثل النسخ الاحتياطية القديمة أو الملفات غير الضرورية. كما يمكن للمستخدمين الرجوع إلى هذه التوصيات من خلال الإعدادات.ذاكرة التخزين المؤقتبالإضافة إلى إعدادات iCloud والتطبيقات، يمكن مسح ذاكرة التخزين المؤقت في بعض التطبيقات لتوفير مساحة إضافية.وعلى سبيل المثال، يمكن لمسح بيانات التصفح ضمن متصفح سفاري التخلص من الملفات المخزنة تلقائيًا، ما يحرر مساحة صغيرة في كثير من الحالات.وباتباع هذه التعديلات البسيطة في إعدادات آيفون، يمكن للمستخدمين تحرير مساحة تخزين ملحوظة دون الحاجة إلى حذف صورهم أو فيديوهاتهم الثمينة.وتُعد هذه الخطوات سهلة وسريعة وتساعد أيضًا في تجهيز الجهاز لتثبيت التحديثات أو تحميل محتوى جديد بكفاءة أعلى.