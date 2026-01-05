رحمة رياض تبرز حضورها في عالم الموضة العالمي مع بداية 2026... شاهدوا الصور!

اختارت دار الأزياء الإيطالية Miu Miu النجمة العراقية للظهور في حملتها الترويجية لمجموعة الأعياد لعام 2026، وذلك عبر حسابها الرسمي والعالمي على منصة إنستغرام، بالتعاون مع مجلة "لها".

، المعروفة بصوتها العربي الدافئ، ونجاحها كمدربة في برنامج The Voice وعضو لجنة تحكيم في عدة برامج تلفزيونية، تشارك في هذه الحملة لتقديم إطلالتين مختلفتين تعكس أسلوب الدار.



في الإطلالة الأولى، ظهرت بجاكيت بومبر بأسلوب رياضي فوق قميص بولو بياقة بيضاء، مع تنورة قصيرة بتصميم باتشورك، وحملت حقيبة Arcadie الجلدية باللون البني الكلاسيكي.



أما الإطلالة الثانية، فكانت أكثر رسمية وفخامة، حيث ارتدت معطفًا طويلًا وبذلة رسمية باللون البني الداكن، مع الحفاظ على حقيبة اليد البنية كعنصر مشترك بين الإطلالتين.