أجور الطيارين بين الواقع والخيال

لكن، ما الأجر الذي يتقاضاه هؤلاء المهنيون؟نشر كوربين ويليامز صورة لما يبدو أنه كشف راتب لشركة طيران ساوث ، وفقا لـ"الديلي ميل"، موضحًا أنه بعد عامين ونصف العام فقط كطيار، بلغ إجمالي أرباحه 292,260 دولارًا أمريكيًا.وكشفت القسيمة، التي تضمنت الفترة من 1 إلى 15 كانون الاول 2025، عن أرباح أسبوعية بلغت 16,762 دولارًا، وبعد خصم والاستقطاعات الأخرى وصل صافي الراتب إلى 10,957 دولارًا.يأتي هذا الكشف بعد فترة قصيرة من تداول راتب آخر لدى ، إذ تجاوز دخله السنوي نصف مليون دولار.وأوضح الكشف تفصيلات راتبه، بما في ذلك معدل الساعة الأساسي البالغ 361 دولارًا، وتعويضات عن اختبارات الكحول والمخدرات العشوائية، بالإضافة إلى حوافز الأداء المتميز التي تشمل الرحلات الليلية.وبحسب الكشف، حقق الطيار أرباحًا أسبوعية بلغت 35,963 دولارًا عن فترة يومي 16 تشرين الثاني و1 كانون الاول، جاء الجزء الأكبر منها من 95 ساعة قضاها في قيادة الطائرة، إذ بلغ دخله 26,162 دولارًا.وأضاف برنامج مشاركة الأرباح التابع لشركة الخطوط الجوية الأمريكية 3,638 دولارًا (2,704 جنيهات إسترلينية) إلى الراتب، بينما خصص 3,806 دولارات (2,828 جنيهًا إسترلينيًا) كحوافز للأداء المتميز.وبحسب الإيصال، بلغ إجمالي أرباح الطيار منذ بداية العام 457,895 دولارًا أمريكيًا.وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي باندهاش، فكتب أحدهم: "هذا الرجل يكسب ما أكسبه في شهر في يوم واحد"، بينما قال آخر ساخرًا: "أحتاج إلى تغيير مساري المهني، هل من المقبول أن أبلغ 33 عامًا بالفعل؟".