أصوات غامضة.. مشكلة جديدة تقلق مستخدمي آيفون 17 برو‎

ووفق تقارير عدة، أفاد عدد من مستخدمي هواتف آيفون 17 برو وآيفون 17 برو بأن الأجهزة تصدر أصواتا ثابتة أو أزيزا أثناء الشحن، وأحيانا حتى عند عدم تشغيل أي محتوى صوتي؛ ما أثار مخاوف حول جودة الأجهزة وسلامتها.وأشارت الشكاوى إلى أن شركة أبل لم تصدر أي توضيح رسمي أو حل للمشكلة حتى الآن، رغم مرور عدة أشهر على ظهورها، وهو ما أثار انتقادات واسعة بين المستخدمين في مختلف الأسواق.قلق المستخدمينبحسب تقارير المستخدمين المنتشرة على منصات متعددة، فإن بعض أجهزة آيفون 17 برو تصدر صوت أزيز أو تشويش يشبه صوت الراديو القديم أثناء الشحن.وأوضح عدد منهم أن الصوت يظهر عندما يتم خفض مستوى الصوت أثناء تشغيل أي ميديا، بينما أفاد آخرون بأنهم يسمعون الصوت حتى من دون تشغيل أي شيء على الجهاز. كما ذكر بعضهم أن الصوت لا يختفي حتى عندما تصل نسبة شحن الهاتف إلى أكثر من 75%.في السياق عينه أكدت تقارير متعددة الظاهرة نفسها، مشيرة إلى أن هذا الضجيج المستمر قد يحدث أثناء التصفح أو حتى عندما لا يكون الهاتف متصلًا بالشاحن في بعض الحالات.بدء ظهور المشكلةبدأت الشكاوى من هذه المشكلة في الظهور منذ شهر سبتمبر الماضي، أي بعد أيام قليلة من إطلاق سلسلة آيفون 17 رسميا.وقد أبلغ بعض المستخدمين أن استبدال الجهاز الذي يعاني من الخلل بأجهزة أخرى لم يحل المشكلة، حيث ظهرت الأصوات نفسها في الأجهزة البديلة.وتشير التغريدات والمناقشات على المنتديات التقنية إلى أن نوع الشاحن لا يبدو هو سبب المشكلة؛ إذ تظهر الأصوات مع الشواحن الرسمية من أبل، بينما يكون الصوت أقل وضوحا عند استخدام شاحن MagSafe .إصلاح محتملرغم أن الشركة لم تعلن رسميا عن حل لهذه المشكلة، إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن القضية تم تحويلها إلى مهندسي أبل، وأن إصلاحا برمجيا محتملا قد يتم تضمينه في تحديث iOS 26.3 المتوقع إطلاقه في الأسابيع المقبلة.وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المشكلات التقنية الصغيرة ليست غير مألوفة مع إطلاق هواتف جديدة، خصوصا مع الأجهزة التي تلقى اهتماما كبيرا من المستخدمين حول العالم، إذ يمكن أن تؤثر حتى الأخطاء البسيطة على شريحة كبيرة من المستخدمين نظرا لعدد الوحدات التي تم بيعها.ردود الأفعالأثارت هذه المشكلة الكثير من النقاش على المنتديات التقنية، حيث عبر بعض المستخدمين عن استيائهم من استمرار المشكلة دون حل رسمي، بينما دعا آخرون إلى إرجاع الهواتف أو استبدالها بنماذج أخرى لتجنب الضوضاء غير المرغوبة. وحتى الآن، لم تعلق أبل بشكل مباشر على هذه الانباء عبر بيانات رسمية منشورة.