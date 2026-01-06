في العراق.. تراث عثماني صامد لقرن ونصف

يُعرف الجسر محليا باسم الجسر العثماني في ، ويمتد فوق نهر داقوق، وكان عبر التاريخ أحد أهم المعابر الحيوية التي استخدمتها القوافل التجارية القادمة من شمال والمتجهة نحو وجنوب البلاد.ورغم مرور عشرات السنين وتعرض المنطقة مرارا لفيضانات وسيول جارفة، فإنه ما زال صامدا.وخلال موجة الأمطار الغزيرة التي يشهدها العراق منذ 9 كانون الأول الماضي، وما رافقها من سيول ألحقت أضرارا بعدد من البنى التحتية والمباني في ، برز الجسر العثماني كأحد المعالم القليلة التي لم تتأثر، ما أثار اهتمام السكان المحليين والباحثين في الشأن التراثي.إرث معماريوأوضح مدير الآثار في محافظة ، رائد عكلة أن الجسر العثماني يُعد من أبرز المعالم التاريخية في المحافظة، مشيرا إلى أن عمره يزيد على 142 عاما، ومع ذلك ما زال يُستخدم في حركة المرور اليومية.وأضاف أن السيول الأخيرة كشفت مرة أخرى عن مدى متانة هذا الصرح التاريخي، مؤكدا أن الجسر لم يتعرض لأي أضرار تذكر "على عكس بعض المنشآت الحديثة التي انهارت أو تضررت بفعل الفيضانات".وأشار عكلة إلى أن السلطات المحلية في كركوك باتت والحكومة المركزية أكثر وعيا بأهمية هذا المعلم، لافتا إلى وجود توجه لإيلائه عناية خاصة، ليس فقط من حيث الصيانة والحماية، بل أيضا من خلال إدراجه ضمن المسارات السياحية، نظرا لقيمته التاريخية والمعمارية.عبقريةمن جانبه، يرى الباحث والكاتب العراقي من كركوك نجات كوثر ، أن جسر داقوق "يمثل نموذجا واضحا لعبقرية البناء العثماني في العراق"، واصفا إياه بأنه من مئات الشواهد العمرانية التي تركتها في البلاد.وأوضح كوثر أوغلو أن الجسر شُيّد في عهد والي بغداد العثماني ، وأن حجر أساسه وضع في أوائل سبعينيات التاسع عشر، قبل أن يُستكمل بناؤه في 1883.ولفت إلى أن المواد المستخدمة في تشييده، ولا سيما الحجارة، خضعت لمعالجة خاصة، إذ كانت تُحرق لفترة معينة لزيادة صلابتها وقدرتها على مقاومة العوامل الطبيعية.وأشار كوثر أوغلو إلى أن هذه التقنية التقليدية أسهمت في جعل الجسر أكثر متانة من كثير من الجسور الحديثة، مضيفا أن بقاءه حتى اليوم دليل عملي على جودة التخطيط والتنفيذ في العمارة العثمانية.