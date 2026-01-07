بسبب مواد سامة.. تحذير من استهلاك بعض منتجات حليب الأطفال

وجاء في بيان نشرته الهيئة عبر حسابها الرسمي على "إكس": "حذّرت للغذاء والدواء من استهلاك منتجات حليب أطفال من إنتاج شركة نستله للعلامات التجارية نان "NAN"، ألفامينو "ALFAMINO"، إس - 26 جولد "S-26 "، إس - 26 ألتيما "S-26 ULTIMA"، وذلك بناءً على إبلاغ طوعي من الشركة يفيد بقيامها بسحب عدد من منتجاتها، لاحتمالية تلوثها بسم "سيريوليد" (Cereulide) الذي تفرزه بكتيريا "باسيلس سيريوس" (Bacillus cereus)، التي قد تشكل خطرًا على صحة الرضع".وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار السحب الطوعي الاحترازي، وبعد تقييم المخاطر المحتملة، حيث قد يؤدي التعرّض لهذه السموم إلى ظهور أعراض صحية تشمل الغثيان، والقيء المتكرر، وآلام البطن.وأوصت هيئة الغذاء والدواء المستهلكين بعدم استهلاك المنتجات المشمولة بالسحب والتخلّص منها فورًا، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة لسحب المنتجات من الأسواق، ومتابعة تنفيذ ذلك بشكل مباشر.وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة سلامة المنتجات الغذائية، وتعزيز الامتثال للأنظمة المعتمدة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بالغذاء عبر مركز الاتصال الموحد.