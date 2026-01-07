أبل تستعد لإطلاق نسخة "سيري" الجديدة

الصفحة الرئيسية
حلب.. هدوء حذر بعد توقف الاشتباكات في حيين
منوعات
2026-01-07 | 09:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
36 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة أبل تستعد لإطلاق النسخة المُحسّنة من مساعدها الصوتي سيري بعد سنوات من التأجيل والتطوير، وذلك في ربيع 2026 مع تحديث نظام iOS 26.4 المتوقع أن يشمل جملة من ميزات
الذكاء الاصطناعي
المتقدمة.
ووفقًا للمحللين الذين راقبوا نمط تحديثات أبل السابقة، وتحليلات الشفرات البرمجية، فإن إصدار iOS 26.4 الذي يُعتقد أنه سيضم سيري الجديدة، من المرجح أن يصل، في أواخر آذار أو مطلع نيسان من عام 2026، ما يجعل هذه النسخة واحدة من أبرز الإصدارات التقنية في العام المقبل.
تأخيرات طويلة
يُذكر أن أبل واجهت صعوبات كبيرة في تطوير النسخة الجديدة من سيري، إذ كانت الشركة قد وعدت في البداية بتحديث شامل للميزات المبنية على
الذكاء الاصطناعي
، بما في ذلك فهم السياق الشخصي للمستخدم وقدرة أكبر على التفاعل مع التطبيقات، إلا أن تلك الخطة تأجلت، مرارًا، خلال دورة تطوير iOS السابقة.
وأكدت الشركة، رسميًا، أن بعض ميزات "سيري" التي كان من المفترض أن تظهر في إصدارات iOS السابقة ستُطرح خلال عام 2026.
ويرجّح الخبراء أن التأخير جاء نتيجة التعقيدات التقنية في دمج تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة ضمن
بنيان
المساعد الصوتي، لضمان أداء يلبي توقعات المستخدمين في ظل المنافسة الشديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل: ChatGPT، وGemini .
ميزات جديدة
من المتوقع أن تُحدث النسخة المُحسّنة من سيري نقلة نوعية في طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم، وذلك عبر الاستفادة من نماذج لغوية كبيرة تساعد المساعد الصوتي على التفاعل بشكل أفضل، وفهم سياق المستخدم واحتياجاته الشخصية، مما يمكّنه من تقديم إجابات، وتنفيذ أوامر أكثر دقة.
كذلك ستتمكن نسخة "سيري" من اتخاذ إجراءات داخل التطبيقات دون الحاجة لتدخل المستخدم.
وهذه القدرات من شأنها أن تجعل "سيري" أكثر ذكاءً واستجابة لاحتياجات المستخدم اليومية، مع توسعة نطاق ما يمكن أن ينجزه المساعد الصوتي داخل النظام البيئي لشركة أبل.
توقيت الإطلاق
اعتمادًا على نمط تحديثات أبل السابقة، التي عادةً ما تشهد إصدار تحديثات كبرى في شهر آذار من كل عام، يرجّح محللون أن iOS 26.4 سيكون موعدًا مناسبًا لإطلاق سيري الجديدة، مع احتمال تقديم نسخة تجريبية أولية للمطورين، في فبراير/شباط المقبل، قبل الإصدار العام.
وفي حال تأخّر طرح النسخة التجريبية، فإن الإصدار العام قد يتأخر إلى بداية نيسان 2026.
ومع ذلك، تبقى أبل حذرة في تقديم تاريخ نهائي، إذ تعتمد على استكمال الاختبارات الداخلية، وضمان جودة الأداء قبل الإطلاق الرسمي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
