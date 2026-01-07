Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حلب.. هدوء حذر بعد توقف الاشتباكات في حيين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أبل تستعد لإطلاق نسخة "سيري" الجديدة

منوعات

2026-01-07 | 09:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أبل تستعد لإطلاق نسخة &quot;سيري&quot; الجديدة
36 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة أبل تستعد لإطلاق النسخة المُحسّنة من مساعدها الصوتي سيري بعد سنوات من التأجيل والتطوير، وذلك في ربيع 2026 مع تحديث نظام iOS 26.4 المتوقع أن يشمل جملة من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ووفقًا للمحللين الذين راقبوا نمط تحديثات أبل السابقة، وتحليلات الشفرات البرمجية، فإن إصدار iOS 26.4 الذي يُعتقد أنه سيضم سيري الجديدة، من المرجح أن يصل، في أواخر آذار أو مطلع نيسان من عام 2026، ما يجعل هذه النسخة واحدة من أبرز الإصدارات التقنية في العام المقبل.
تأخيرات طويلة
يُذكر أن أبل واجهت صعوبات كبيرة في تطوير النسخة الجديدة من سيري، إذ كانت الشركة قد وعدت في البداية بتحديث شامل للميزات المبنية على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك فهم السياق الشخصي للمستخدم وقدرة أكبر على التفاعل مع التطبيقات، إلا أن تلك الخطة تأجلت، مرارًا، خلال دورة تطوير iOS السابقة.
وأكدت الشركة، رسميًا، أن بعض ميزات "سيري" التي كان من المفترض أن تظهر في إصدارات iOS السابقة ستُطرح خلال عام 2026.
ويرجّح الخبراء أن التأخير جاء نتيجة التعقيدات التقنية في دمج تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة ضمن بنيان المساعد الصوتي، لضمان أداء يلبي توقعات المستخدمين في ظل المنافسة الشديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل: ChatGPT، وGemini .
ميزات جديدة
من المتوقع أن تُحدث النسخة المُحسّنة من سيري نقلة نوعية في طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم، وذلك عبر الاستفادة من نماذج لغوية كبيرة تساعد المساعد الصوتي على التفاعل بشكل أفضل، وفهم سياق المستخدم واحتياجاته الشخصية، مما يمكّنه من تقديم إجابات، وتنفيذ أوامر أكثر دقة.
كذلك ستتمكن نسخة "سيري" من اتخاذ إجراءات داخل التطبيقات دون الحاجة لتدخل المستخدم.
وهذه القدرات من شأنها أن تجعل "سيري" أكثر ذكاءً واستجابة لاحتياجات المستخدم اليومية، مع توسعة نطاق ما يمكن أن ينجزه المساعد الصوتي داخل النظام البيئي لشركة أبل.
توقيت الإطلاق
اعتمادًا على نمط تحديثات أبل السابقة، التي عادةً ما تشهد إصدار تحديثات كبرى في شهر آذار من كل عام، يرجّح محللون أن iOS 26.4 سيكون موعدًا مناسبًا لإطلاق سيري الجديدة، مع احتمال تقديم نسخة تجريبية أولية للمطورين، في فبراير/شباط المقبل، قبل الإصدار العام.
وفي حال تأخّر طرح النسخة التجريبية، فإن الإصدار العام قد يتأخر إلى بداية نيسان 2026.
ومع ذلك، تبقى أبل حذرة في تقديم تاريخ نهائي، إذ تعتمد على استكمال الاختبارات الداخلية، وضمان جودة الأداء قبل الإطلاق الرسمي.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
Play
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
Play
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
من الأخير
Play
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
Play
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
Play
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
Play
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
Play
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
Play
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
Play
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
Play
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
من الأخير
Play
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
Play
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
Play
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
Play
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
Play
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
Play
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02

اخترنا لك
لسانك اول المحذرين.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من الفم
12:21 | 2026-01-07
بسبب مواد سامة.. تحذير من استهلاك بعض منتجات حليب الأطفال
06:16 | 2026-01-07
ببجي موبايل 4.2.. كيف تحمّل التحديث الجديد وما هي أهم الإضافات؟
06:14 | 2026-01-07
تطورات في قضية اتهام هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء
06:10 | 2026-01-07
هل انتهى عصر لابوبو؟ "ميرومي" الياباني يتربع على عرش حقائب 2026 بنظرة خجولة!
03:59 | 2026-01-07
تحذير من حمية كيم كارداشيان.. هذا ما تسببه
13:02 | 2026-01-06

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.