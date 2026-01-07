لسانك اول المحذرين.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من الفم

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حلب.. هدوء حذر بعد توقف الاشتباكات في حيين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لسانك اول المحذرين.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من الفم

منوعات

2026-01-07 | 12:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لسانك اول المحذرين.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من الفم
90 شوهد

لطالما اعتاد الأطباء فحص ألسنة المرضى بحثًا عن دلائل صحية، إذ قد يشير اللون الأبيض الكثيف إلى عدوى، بينما قد يعكس الجاف أمراضًا مناعية.

لكن اليوم، انتقل هذا الفحص التقليدي إلى مستوى جديد كليا، بفضل الذكاء الاصطناعي، فقد طوّر علماء برامج قادرة على تحليل لون اللسان وملمسه وشكله بدقة لافتة، للكشف المبكر عن أمراض خطيرة مثل السكري وحتى سرطان المعدة، وفق مراجعة علمية حديثة شملت أكثر من 20 دراسة ونشرتها مجلة "شاينيس ميدسين".
وخلصت المراجعة إلى أن هذه الأنظمة أصبحت شديدة الدقة، لدرجة أن استخدامها في المستشفيات لمساعدة الأطباء على التشخيص قد يصبح واقعًا قريبًا.
وفي واحدة من أبرز الدراسات، التي شملتها المراجعة والمنشورة عام 2024 في مجلة "تكنولوجيز"، نجح برنامج ذكاء اصطناعي في تشخيص 58 حالة من أصل 60 مريضا بالسكري وفقر الدم، اعتمادا فقط على صورة واحدة للسان كل مريض.
تعتمد هذه البرامج على قواعد بيانات ضخمة تضم آلاف الصور لألسنة مرضى، تم تدريبها على رصد تغيرات دقيقة لا يمكن للعين المجردة ملاحظتها بسهولة. وتشمل هذه التغيرات توزيع اللون، سماكة الطلاء، الرطوبة، التشققات، التورم، وملمس السطح.
ويشرح البروفيسور دونغ شو، خبير المعلوماتية الحيوية بجامعة ميزوري: "يتعلم الذكاء الاصطناعي من خلال التعرف على أنماط إحصائية متكررة في صور اللسان المرتبطة ببيانات صحية، فيكتشف سمات تظهر بشكل أكثر شيوعا لدى المصابين بأمراض معينة مقارنة بالأصحاء".
وأظهرت دراسة أخرى أن الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف سرطان المعدة من خلال تغيّرات طفيفة في لون وملمس اللسان، مثل زيادة سماكة الطلاء، فقدان اللون في مناطق معينة، أو ظهور بقع حمراء مرتبطة بالتهابات الجهاز الهضمي.

وعند اختبار هذه الأنظمة على مرضى جدد، تمكن الذكاء الاصطناعي من التمييز بين المصابين بسرطان المعدة والأصحاء بدقة تراوحت بين 85 و90%، وهي نسبة مقاربة لدقة فحوص تقليدية مثل المنظار أو الأشعة المقطعية، بحسب ما أفادت مجلة "إي كلينيكال ميدسين" عام 2023.

ويؤكد خبراء أن فكرة استخدام اللسان كمؤشر صحي ليست جديدة، ويقول البروفيسور سامان وارنكولاسوريا، أستاذ طب الفم بجامعة كينغز كوليدج لندن: "اللسان يُعد مرآة للصحة العامة، فاللسان الأملس اللامع قد يشير إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد أو فيتامين B12 أو حمض الفوليك، لأن هذه العناصر ضرورية لتجدد الخلايا السريع في سطح اللسان".
كما قد يكون جفاف اللسان علامة مبكرة على السكري، نتيجة الجفاف واضطراب الأعصاب، فيما قد يؤدي ارتفاع السكر في الفم إلى نمو بكتيري وفطري يسبب طبقة صفراء.
ورغم هذه القدرات، يحذر الخبراء من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده. فهذه الأنظمة لا تفهم الأسباب المرضية، بل ترصد أنماطًا بصرية فقط، ما قد يؤدي أحيانًا إلى نتائج مضللة، كما أن مظهر اللسان قد يتأثر بعوامل عديدة مثل الإضاءة، نوع الكاميرا، النظام الغذائي، التدخين، الأدوية أو الجفاف.
ويشدد البروفيسور برنارد كاينز من إمبريال كوليدج لندن على أن هذه التقنية يجب أن تُستخدم كأداة مساعدة، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تقليل حالات التأخر في التشخيص، لكنه لا يجب أن يحل محل الفحص الطبي والتقييم الإكلينيكي.
ويختتم الخبراء بالتأكيد على أن فحص اللسان بالذكاء الاصطناعي لا يُعد تشخيصا نهائيا، بل خطوة أولى تستوجب تأكيدها بالفحوص المعملية والسريرية المناسبة.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
Play
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
Play
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
من الأخير
Play
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
Play
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
Play
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
Play
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
Play
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
Play
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
Play
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
Play
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
من الأخير
Play
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
Play
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
Play
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
Play
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
Play
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
Play
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02

اخترنا لك
أبل تستعد لإطلاق نسخة "سيري" الجديدة
09:25 | 2026-01-07
بسبب مواد سامة.. تحذير من استهلاك بعض منتجات حليب الأطفال
06:16 | 2026-01-07
ببجي موبايل 4.2.. كيف تحمّل التحديث الجديد وما هي أهم الإضافات؟
06:14 | 2026-01-07
تطورات في قضية اتهام هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء
06:10 | 2026-01-07
هل انتهى عصر لابوبو؟ "ميرومي" الياباني يتربع على عرش حقائب 2026 بنظرة خجولة!
03:59 | 2026-01-07
تحذير من حمية كيم كارداشيان.. هذا ما تسببه
13:02 | 2026-01-06

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.