لسانك اول المحذرين.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من الفم

لكن اليوم، انتقل هذا الفحص التقليدي إلى مستوى جديد كليا، بفضل ، فقد طوّر علماء برامج قادرة على تحليل لون اللسان وملمسه وشكله بدقة لافتة، للكشف المبكر عن أمراض خطيرة مثل السكري وحتى سرطان المعدة، وفق مراجعة علمية حديثة شملت أكثر من 20 دراسة ونشرتها مجلة "شاينيس ميدسين".وخلصت المراجعة إلى أن هذه الأنظمة أصبحت شديدة الدقة، لدرجة أن استخدامها في المستشفيات لمساعدة الأطباء على التشخيص قد يصبح واقعًا قريبًا.وفي واحدة من أبرز الدراسات، التي شملتها المراجعة والمنشورة عام 2024 في مجلة "تكنولوجيز"، نجح برنامج ذكاء اصطناعي في تشخيص 58 حالة من أصل 60 مريضا بالسكري وفقر الدم، اعتمادا فقط على صورة واحدة للسان كل مريض.تعتمد هذه البرامج على قواعد بيانات ضخمة تضم آلاف الصور لألسنة مرضى، تم تدريبها على رصد تغيرات دقيقة لا يمكن للعين المجردة ملاحظتها بسهولة. وتشمل هذه التغيرات توزيع اللون، سماكة الطلاء، الرطوبة، التشققات، التورم، وملمس السطح.ويشرح شو، خبير المعلوماتية الحيوية بجامعة ميزوري: "يتعلم الذكاء الاصطناعي من خلال التعرف على أنماط متكررة في صور اللسان المرتبطة ببيانات صحية، فيكتشف سمات تظهر بشكل أكثر شيوعا لدى المصابين بأمراض معينة مقارنة بالأصحاء".وأظهرت دراسة أخرى أن الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف سرطان المعدة من خلال تغيّرات طفيفة في لون وملمس اللسان، مثل زيادة سماكة الطلاء، فقدان اللون في مناطق معينة، أو ظهور بقع حمراء مرتبطة بالتهابات الجهاز الهضمي.وعند اختبار هذه الأنظمة على مرضى جدد، تمكن الذكاء الاصطناعي من التمييز بين المصابين بسرطان المعدة والأصحاء بدقة تراوحت بين 85 و90%، وهي نسبة مقاربة لدقة فحوص تقليدية مثل المنظار أو الأشعة المقطعية، بحسب ما أفادت مجلة "إي كلينيكال ميدسين" عام 2023.ويؤكد خبراء أن فكرة استخدام اللسان كمؤشر صحي ليست جديدة، ويقول البروفيسور سامان وارنكولاسوريا، أستاذ طب الفم بجامعة كينغز كوليدج : "اللسان يُعد مرآة للصحة العامة، فاللسان الأملس اللامع قد يشير إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد أو فيتامين B12 أو حمض الفوليك، لأن هذه العناصر ضرورية لتجدد الخلايا السريع في سطح اللسان".كما قد يكون جفاف اللسان علامة مبكرة على السكري، نتيجة الجفاف واضطراب الأعصاب، فيما قد يؤدي ارتفاع السكر في الفم إلى نمو بكتيري وفطري يسبب طبقة صفراء.ورغم هذه القدرات، يحذر الخبراء من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده. فهذه الأنظمة لا تفهم الأسباب المرضية، بل ترصد أنماطًا بصرية فقط، ما قد يؤدي أحيانًا إلى نتائج مضللة، كما أن مظهر اللسان قد يتأثر بعوامل عديدة مثل الإضاءة، نوع الكاميرا، النظام الغذائي، التدخين، الأدوية أو الجفاف.ويشدد البروفيسور برنارد كاينز من إمبريال كوليدج لندن على أن هذه التقنية يجب أن تُستخدم كأداة مساعدة، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تقليل حالات التأخر في التشخيص، لكنه لا يجب أن يحل محل الفحص الطبي والتقييم الإكلينيكي.ويختتم الخبراء بالتأكيد على أن فحص اللسان بالذكاء الاصطناعي لا يُعد تشخيصا نهائيا، بل خطوة أولى تستوجب تأكيدها بالفحوص المعملية والسريرية المناسبة.