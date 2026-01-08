ليوم عمل أكثر حيوية وتوازن.. اتبع هذه الخطوات

وبينت الدراسة أن الشعور بالدعم الحقيقي في مكان العمل يسهم في تعزيز هذه الاحتياجات، ما يجعل يوم العمل أقل إرهاقاً وأكثر حيوية، حتى في ظل الضغوط اليومية.وأشارت الدراسات إلى خمس استراتيجيات عملية يمكن اعتمادها لتحسين جودة يوم العمل، من بينها تبادل طلب وتقديم المساعدة بين الزملاء، وتقدير الإنجازات الصغيرة، ومنح مساحة من الحرية في أداء المهام، إلى جانب تعزيز التواصل الإيجابي قبل نهاية الدوام، والحفاظ على التوازن النفسي من خلال ملاحظة الاحتياجات غير المُلبّاة والعمل على معالجتها بخطوات بسيطة.وأكدت النتائج أن الأيام الجيدة في العمل لا تتطلب تغييرات جذرية أو ظروفاً مثالية، بل يمكن بناؤها عبر ممارسات يومية بسيطة تعزز الشعور بالكفاءة والتواصل والانتماء، وتسهم في رفع المعنويات داخل العمل وخارجه.