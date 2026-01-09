متى يكون سماع دقات القلب في الاذن طبيعياً ومتى خطيرا

ويشير الأطباء الى أن "هذا الصوت قد يكون ناتجًا عن قرب الشريان السباتي من الأذن، حيث يمر هذا الشريان الرئيسي بالقرب من قناة السمع، ومع بعض وضعيات النوم أو الضغط على الجانب قد يصبح تدفق الدم مسموعًا بشكل واضح. وفي هذه الحالة، إذا كان الأمر يحدث بشكل متقطع، فلا داعي للقلق غالبًا".ويبين الاطباء أن "هذا الصوت اذا كان مستمرًا ويتزامن بدقة مع نبضات القلب، فقد نكون أمام حالة تُعرف طبياً باسم "الطنين النابض"، ويحدث هذا النوع من الطنين نتيجة تغيرات في تدفق الدم داخل الأوعية القريبة من الأذن، وله عدة أسباب محتملة، من بينها:1. التمارين الشاقة أو زيادة تدفق الدم المؤقت.2. انسداد أو التهابات الأذن.3. فرط نشاط الغدة الدرقية.4. تصلب الشرايين.5. فقر الدم".وتابعوا أنه "في حالات نادرة، قد يكون الطنين النابض مرتبطًا بأسباب أكثر خطورة، مثل أورام الرأس أو الرقبة أو بعض مشكلات الأوعية الدموية"، مشيرين الى أنه "ورغم أن معظم حالات الطنين النابض تكون غير خطيرة وتختفي تلقائياً، الا انهم ينصحون بعدم تجاهله إذا استمر لأسابيع، أو أصبح مزعجاً بشكل يؤثر على النوم والحياة اليومية، حيث يجب حينها مراجعة الطبيب لتشخيص السبب بدقة وتحديد العلاج المناسب".وأوضح الأطباء أن "سماع نبض القلب في الأذن قد يكون أمراً طبيعياً في كثير من الأحيان، لكنه قد يكون أيضاً رسالة من جسمك تحتاج إلى انتباه. فإذا استمر الصوت أو رافقته أعراض أخرى، فإن الاستشارة الطبية هي الخيار الأكثر أماناً".