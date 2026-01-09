متى يكون سماع دقات القلب في الاذن طبيعياً ومتى خطيرا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
01:00 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحسم جدل منح مادورو عفوا رئاسيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552615-639035651398687319.avif
متى يكون سماع دقات القلب في الاذن طبيعياً ومتى خطيرا
منوعات
2026-01-09 | 09:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
241 شوهد
أكد مختصون أن سماع الشخص لدقات قلبه في الاذن عند وضع الرأس على الوسادة في كثير من الأحيان قد يكون طبيعيًا، بينما في حالات أخرى قد يشير إلى مشكلة صحية لا يجب تجاهلها.
ويشير الأطباء الى أن "هذا الصوت قد يكون ناتجًا عن قرب الشريان السباتي من الأذن، حيث يمر هذا الشريان الرئيسي بالقرب من قناة السمع، ومع بعض وضعيات النوم أو الضغط على الجانب قد يصبح تدفق الدم مسموعًا بشكل واضح. وفي هذه الحالة، إذا كان الأمر يحدث بشكل متقطع، فلا داعي للقلق غالبًا".
ويبين الاطباء أن "هذا الصوت اذا كان مستمرًا ويتزامن بدقة مع نبضات القلب، فقد نكون أمام حالة تُعرف طبياً باسم "الطنين النابض"، ويحدث هذا النوع من الطنين نتيجة تغيرات في تدفق الدم داخل الأوعية القريبة من الأذن، وله عدة أسباب محتملة، من بينها:
1. التمارين الشاقة أو زيادة تدفق الدم المؤقت.
2. انسداد أو التهابات الأذن.
3. فرط نشاط الغدة الدرقية.
4. تصلب الشرايين.
5. فقر الدم".
وتابعوا أنه "في حالات نادرة، قد يكون الطنين النابض مرتبطًا بأسباب أكثر خطورة، مثل أورام الرأس أو الرقبة أو بعض مشكلات الأوعية الدموية"، مشيرين الى أنه "ورغم أن معظم حالات الطنين النابض تكون غير خطيرة وتختفي تلقائياً، الا انهم ينصحون بعدم تجاهله إذا استمر لأسابيع، أو أصبح مزعجاً بشكل يؤثر على النوم والحياة اليومية، حيث يجب حينها مراجعة الطبيب لتشخيص السبب بدقة وتحديد العلاج المناسب".
وأوضح الأطباء أن "سماع نبض القلب في الأذن قد يكون أمراً طبيعياً في كثير من الأحيان، لكنه قد يكون أيضاً رسالة من جسمك تحتاج إلى انتباه. فإذا استمر الصوت أو رافقته أعراض أخرى، فإن الاستشارة الطبية هي الخيار الأكثر أماناً".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
نقيب الصحفيين العراقيين يؤكد ضرورة توخي الدقة والمهنية في نقل الاخبار
10:12 | 2025-12-25
بسبب التعرض للضوء ليلاً قد تصاب بأمراض القلب الخطيرة
10:20 | 2025-10-25
سماع دوي انفجار في دمشق
12:50 | 2026-01-03
سماع دوي انفجارات في فنزويلا وانقطاع التيار الكهربائي
01:26 | 2026-01-03
الاذن
دقات القلب
شيرين
تجاهل
شيري
باتي
السب
قبة
ويب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الجمارك تصدر توضيحا رسميا بشأن فرض الضرائب الجديدة
محليات
33.69%
05:53 | 2026-01-08
الجمارك تصدر توضيحا رسميا بشأن فرض الضرائب الجديدة
05:53 | 2026-01-08
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
26.56%
02:37 | 2026-01-08
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
02:37 | 2026-01-08
التربية تصدر قرارات جديدة بشأن إجراء امتحانات نصف السنة
محليات
20.51%
05:22 | 2026-01-08
التربية تصدر قرارات جديدة بشأن إجراء امتحانات نصف السنة
05:22 | 2026-01-08
تحذير من السفر غداً.. الطقس فقد الاستقرار والانجماد والامطار والاتربة قادمة
محليات
19.24%
09:54 | 2026-01-08
تحذير من السفر غداً.. الطقس فقد الاستقرار والانجماد والامطار والاتربة قادمة
09:54 | 2026-01-08
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
الأكثر مشاهدة
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
اخترنا لك
طريقة جديدة لتخفيف آلام أسفل الظهر المزمنة
07:29 | 2026-01-09
بعيدًا عن السياسة… أميركا تغيّر غذاء العالم وتعيد رسم هرم الغذاء!
03:36 | 2026-01-09
لماذا يوقظنا ولا يؤثر على صاحبه.. لغز الشخير الليلي
08:56 | 2026-01-08
ليوم عمل أكثر حيوية وتوازن.. اتبع هذه الخطوات
08:26 | 2026-01-08
لسانك اول المحذرين.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من الفم
12:21 | 2026-01-07
أبل تستعد لإطلاق نسخة "سيري" الجديدة
09:25 | 2026-01-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.