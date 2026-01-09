بريطانيا.. منصة “إكس” مهددة بالحظر بعد "انتهاك التصفح الامن"

وتتمثل المخالفات القانونية التي ترتكبها "إكس" في إتاحة استخدام تقنية المعروفة باسم "غروك" لتوليد صور عارية للأشخاص، وهو ما يقود لاحتمال وجود محتوى جنسي غير ملائم للبالغين والأطفال ومحظور وفق قانون "التصفح الآمن للإنترنت".تعليقاً على المخاوف المتعلقة بإنتاج الصور الجنسية التي ينتجها "غروك" قال البريطاني إن "هذا أمر مُخزٍ ومقزز ولا يمكن التسامح معه، تتمتع هيئة والمعلومات (أوفكوم) بدعمنا الكامل لاتخاذ إجراءات في شأن هذا الأمر".ستارمر قال في لقاء مع راديو "غريتست هيتس"، "إن تمكين المستخدمين من توليد تلك الصور أمر غير قانوني، ولن تتسامح فيه الحكومة"، لذا طلب من "أوفكوم" أن تضع "جميع الخيارات المطروحة للتعامل مع هذه المخالفات على الطاولة بما فيها الحظر".وقانون "التصفح الآمن للإنترنت" يمنح "أوفكوم" صلاحيات فرض غرامات تعادل نحو 25 مليون دولار أو ما يصل إلى 10 في المئة من إيرادات شركات المحتوى، أيهما أعلى، في حال مخالفة مواد القانون الذي أعدته آخر حكومات المحافظين عام 2023.وإضافة إلى الغرامات يمكن لهيئة "أوفكوم" التوجه إلى في طلبا لقرار حظر أي شركة تنتج أو منصة تنشر محتوى يخالف بنود القانون المشار إليه، وبخاصة ذلك المحتوى الذي يصنف تحت عناوين الضرر بالمتلقين وخاصة فئة الأطفال.