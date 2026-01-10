دراسة تكشف: 99% من النوبات القلبية ترتبط بأربعة عوامل

ووفقًا لبيانات صحية شملت أكثر من 9 ملايين بالغ في كلٍّ من والولايات المتحدة، تبيّن أن نحو 99% من الأحداث القلبية الوعائية الكبرى ارتبطت بوجود واحد على الأقل من أربعة عوامل خطر رئيسية قبل حدوثها.وتشمل هذه العوامل:ارتفاع ضغط الدمارتفاع مستوياتارتفاع سكر الدمالتدخين (الحالي أو السابق)وخلصت الدراسة، التي نُشرت عام 2025 في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب، إلى أن هذه العوامل مجتمعة سبقت تقريبًا جميع حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب التي جرى رصدها خلال فترة المتابعة الطويلة.وأظهرت النتائج أن ارتفاع ضغط الدم كان العامل الأكثر شيوعًا، إذ وُجد لدى أكثر من 93% من الأشخاص الذين تعرضوا لنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل قلبي في كلا البلدين.وأشارت الدراسة إلى أن نتائجها تتحدى ادعاءات حديثة تقول إن النوبات القلبية المفاجئة من دون عوامل خطر في ازدياد، مرجحة أن دراسات سابقة ربما أغفلت تشخيصات مبكرة أو مستويات خطر لم تصل إلى العتبة السريرية المعتمدة.من جانبها، أكدت طبيبة القلب في جامعة ، نيها باغيديبّاتي، في افتتاحية مرافقة للدراسة، أن النتائج تسلط الضوء على أهمية التدخل المبكر، قائلة: "نستطيع – ويجب – أن نكون أفضل في الوقاية قبل الوصول إلى نتائج قاتلة".