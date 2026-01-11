واتساب يغير طريقة التواصل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 1193 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552796-639037501897820451.webp
واتساب يغير طريقة التواصل
منوعات
2026-01-11 | 12:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,040 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تعمل
واتساب
حاليًا على واجهة اختبارية جديدة تخفي رقم الهاتف نهائيًا عند عرض ملف المستخدم، وتُظهر بدلاً منه اسم المستخدم الذي يختاره الشخص داخل التطبيق.
والهدف من هذا التغيير، هو جعل طريقة عرض الهوية أكثر انسجامًا مع أسلوب منصات التواصل الاجتماعي الحديثة، بالإضافة إلى منح طبقة جديدة من الخصوصية للمستخدمين، خاصة أولئك الذين يتواصلون مع شركات أو أشخاص لا يعرفونهم شخصيًا.
تعزيز الخصوصية
لطالما اعتمد
واتساب
منذ إطلاقه على أرقام الهواتف فقط كوسيلة رئيسية لتحديد هوية المستخدمين. لكن هذه الطريقة كانت تُعرّض بيانات المستخدمين لكثير من المخاطر، مثل إمكانية حصول جهات خارجية على أرقام هواتفهم.
لكن الميزة الجديدة تأتي لتضع إسم المستخدم كمرجع أساسي للتواصل داخل التطبيق، ما يعني أن الجهات التي لا تملك رقم المستخدم لن تتمكن من رؤيته بسهولة في قوائم الدردشة أو عند الاطلاع على المعلومات الشخصية للحساب.
وبحسب تقارير تقنية، فإن استخدام أسماء المستخدمين قد يوفر طبقة إضافية من الأمان للمستخدمين، مع إمكانية حماية أرقامهم من الظهور أمام الغرباء أو الجهات التجارية غير المرغوب فيها.
وجاء هذا التطوّر بعد أن كشف فريق من الباحثين عن إمكانية سوء استخدام خاصية الاتصال بالهواتف في واتساب لجمع أعداد ضخمة من البيانات وأرقام المستخدمين.
وأوضحت واتساب لاحقًا أنها قد عالجت هذه الثغرة، لكن تعزيز الحماية بإدخال أسماء المستخدمين يظهر كحل إضافي لتقليل مثل هذه المخاطر.
هوية رقمية حديثة
يعكس هذا التحديث رغبة واتساب في التحوّل تدريجيًا نحو هوية رقمية أكثر مرونة وحداثة، خصوصًا في بيئة تتنافس فيها منصات المراسلة والتواصل الاجتماعي على تقديم تجارب أكثر أمانًا وسلاسة للمستخدمين.
كما تشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تُساعد الشركات والعلامات التجارية على إنشاء هوية مميزة داخل واتساب، مما يسهل عملية التفاعل مع العملاء دون الحاجة لمشاركة رقم الهاتف بشكل مباشر.
التوقعات القادمة
حتى الآن، لم تُعلن واتساب رسميًا عن الموعد المحدد لإطلاق هذه الميزة للجمهور العام، لكن الاختبارات تشير إلى أنها قيد التطوير، وستكون متاحة على مراحل خلال التحديثات القادمة داخل التطبيق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ميزة جديدة من "واتساب" ستغير طريقة تواصلك
01:45 | 2025-11-08
كيف يغير أسبوع واحد بدون وسائل التواصل الاجتماعي صحتك النفسية؟
12:31 | 2025-11-26
اليك طريقة نقل محادثات واتساب
09:19 | 2025-11-24
البصمة الرقمية.. واتساب تعتمد طريقة جديدة لحماية المستخدمين
12:03 | 2025-10-31
واتساب
تجربة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
باريت
الجدي
عزيز
باري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
محليات
33.24%
07:10 | 2026-01-10
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
07:10 | 2026-01-10
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
أخبار الطقس
30.48%
01:04 | 2026-01-11
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
01:04 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
18.4%
04:00 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:00 | 2026-01-11
مصدر: السوداني يتنازل للمالكي بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء
سياسة
17.88%
13:00 | 2026-01-10
مصدر: السوداني يتنازل للمالكي بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء
13:00 | 2026-01-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
اخترنا لك
دراسة تكشف: 99% من النوبات القلبية ترتبط بأربعة عوامل
06:46 | 2026-01-10
بينها الطرش وطنين الأذن.. احذر من الاستخدام المطوّل للسماعات
02:42 | 2026-01-10
بريطانيا.. منصة “إكس” مهددة بالحظر بعد "انتهاك التصفح الامن"
13:45 | 2026-01-09
متى يكون سماع دقات القلب في الاذن طبيعياً ومتى خطيرا
09:17 | 2026-01-09
طريقة جديدة لتخفيف آلام أسفل الظهر المزمنة
07:29 | 2026-01-09
بعيدًا عن السياسة… أميركا تغيّر غذاء العالم وتعيد رسم هرم الغذاء!
03:36 | 2026-01-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.