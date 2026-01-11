واتساب يغير طريقة التواصل

والهدف من هذا التغيير، هو جعل طريقة عرض الهوية أكثر انسجامًا مع أسلوب منصات التواصل الاجتماعي الحديثة، بالإضافة إلى منح طبقة جديدة من الخصوصية للمستخدمين، خاصة أولئك الذين يتواصلون مع شركات أو أشخاص لا يعرفونهم شخصيًا.تعزيز الخصوصيةلطالما اعتمد منذ إطلاقه على أرقام الهواتف فقط كوسيلة رئيسية لتحديد هوية المستخدمين. لكن هذه الطريقة كانت تُعرّض بيانات المستخدمين لكثير من المخاطر، مثل إمكانية حصول جهات خارجية على أرقام هواتفهم.لكن الميزة الجديدة تأتي لتضع إسم المستخدم كمرجع أساسي للتواصل داخل التطبيق، ما يعني أن الجهات التي لا تملك رقم المستخدم لن تتمكن من رؤيته بسهولة في قوائم الدردشة أو عند الاطلاع على المعلومات الشخصية للحساب.وبحسب تقارير تقنية، فإن استخدام أسماء المستخدمين قد يوفر طبقة إضافية من الأمان للمستخدمين، مع إمكانية حماية أرقامهم من الظهور أمام الغرباء أو الجهات التجارية غير المرغوب فيها.وجاء هذا التطوّر بعد أن كشف فريق من الباحثين عن إمكانية سوء استخدام خاصية الاتصال بالهواتف في واتساب لجمع أعداد ضخمة من البيانات وأرقام المستخدمين.وأوضحت واتساب لاحقًا أنها قد عالجت هذه الثغرة، لكن تعزيز الحماية بإدخال أسماء المستخدمين يظهر كحل إضافي لتقليل مثل هذه المخاطر.هوية رقمية حديثةيعكس هذا التحديث رغبة واتساب في التحوّل تدريجيًا نحو هوية رقمية أكثر مرونة وحداثة، خصوصًا في بيئة تتنافس فيها منصات المراسلة والتواصل الاجتماعي على تقديم تجارب أكثر أمانًا وسلاسة للمستخدمين.كما تشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تُساعد الشركات والعلامات التجارية على إنشاء هوية مميزة داخل واتساب، مما يسهل عملية التفاعل مع العملاء دون الحاجة لمشاركة رقم الهاتف بشكل مباشر.التوقعات القادمةحتى الآن، لم تُعلن واتساب رسميًا عن الموعد المحدد لإطلاق هذه الميزة للجمهور العام، لكن الاختبارات تشير إلى أنها قيد التطوير، وستكون متاحة على مراحل خلال التحديثات القادمة داخل التطبيق.