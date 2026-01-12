غولدن غلوب 2026: ليلة النجوم والانتصارات الفنية التي أضاءت هوليوود

انطلقت مساء أمس، الأحد 11 كانون الثاني 2026، النسخة الثالثة والثمانون من حفل توزيع جوائز غلوب في أجواء استثنائية حفلت بالاحتفاء بالإنجازات السينمائية والتلفزيونية التي امتازت بها الساحة الفنية خلال عام 2025. أقيم الحدث في فندق ذا الشهير في هيلز – ، وحظي بمتابعة واسعة من محبي الفن حول العالم.





قاد الحفل للمرة الثانية على التوالي النجمة الكوميدية غلاسر، التي أضفت لمستها الخاصة من المرح والسخرية الذكية على الأجواء، وسط تفاعل الجمهور مع بعض لقطات من عروضها على المسرح. شهدت السجادة الحمراء تألق عدد كبير من نجوم ، الذين حضروا بكامل أناقتهم لمشاركة أصدقائهم وصناع الفن هذه اللحظة المميزة. من بين الوجوه البارزة التي لفتت الأنظار كان ظهور مع زوجته ، مما أثار تفاعل الجمهور ومواقع التواصل.

الفائزون والمكرمون: مزيج من الكبار والمواهب الجديدة



شهدت هذه النسخة من جوائز غلوب مجموعة من النتائج اللافتة والتتويجات التاريخية:



سينما: الأفضل بين الدرامي والكوميدي



أفضل فيلم درامي: Hamnet، الذي عاد بصدى قوي بفضل أدائه الإنساني العميق، متوجًا مع جيسي باكلي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.



أفضل فيلم كوميدي/موسيقي: One Battle After Another، الذي تصدر الحفل بجائزة أفضل فيلم في فئته، إضافة إلى جوائز أخرى في الإخراج والسيناريو.

أهم الجوائز التمثيلية



أفضل ممثل درامي: واجنر مورا عن دوره في The Secret Agent، محققًا إنجازًا كأول ممثل برازيلي يفوز بهذه .



أفضل ممثل كوميدي/موسيقي: شالاميه عن دوره في Marty Supreme.



أفضل ممثلة كوميدية/موسيقية: روز بيرن عن أداءها في If I Had Legs I’d Kick You، مسجلة أول غولدن غلوب في مسيرتها.

برزت الأعمال أيضًا في الحفل، حيث توجت:أفضل مسلسل درامي: The Pitt.أفضل مسلسل كوميدي: The Studio.أفضل مسلسل محدود: Adolescence، إضافة إلى جوائز عدة لأبطاله.كما شهد الحفل إدخال فئة جديدة للبودكاست، وفاز فيها بودكاست Good Hang with Amy Poehler.لم تقتصر الجوائز على الأفلام والمسلسلات فقط؛ فقد حصد فيلم KPop Demon Hunters رسوم متحركة وأفضل أغنية أصلية بعنوان Golden، مع خطاب مؤثر للمغنية Ejae عن رحلتها الفنية وشغفها بالموسيقىيجمع الكثير من النقاد والمحللين على أن نتائج غولدن غلوب 2026 تقدم مؤشرًا قويًا لتوقعات موسم الجوائز الأكبر مثل الأوسكار، إذ سلطت الضوء على العديد من الأعمال التي قد تواصل حصد الجوائز في محافل أخرى.