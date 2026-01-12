الصفحة الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران: شأن داخلي
واتساب يطلق حسابات مخصصة للقاصرين قريبا
منوعات
2026-01-12 | 12:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– منوعات
يعمل تطبيق
واتساب
على ميزة جديدة تسمح للآباء بمراقبة وإدارة حسابات ثانوية مرتبطة بحسابهم الأساسي تستخدمها الفئات الأصغر سنًّا، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الرقمية للأطفال، وتقليل التفاعلات غير المرغوب فيها داخل التطبيق.
والميزة لا تزال قيد التطوير، ولم تُطرح رسميًّا بعد، إذ ظهرت في تحديث تجريبي على نظام أندرويد.
الحسابات الثانوية
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الميزة الجديدة التي تُعرَّف بالتحكمات الرئيسية للأهل، تتضمن إنشاء حساب ثانٍ مرتبط بالحساب الرئيسي للوالد أو الوالدة.
هذا الحساب الثانوي يستهدف المستخدمين الأصغر سنًّا، وسيتم تقييد عدد من الوظائف فيه بشكل افتراضي، بحيث يتم تقييد إرسال الرسائل واستقبال المكالمات إلى جهات الاتصال فقط، للحدّ من التفاعلات مع أشخاص غير معروفين.
ويمكن للآباء أيضا مراجعة وتعديل إعدادات الخصوصية الخاصة بالحساب الثانوي، مع العلم أنه قد يتم مشاركة معلومات محدودة حول نشاط الحساب مع
الوالدين
، دون الاطلاع على محتوى الرسائل أو المكالمات، حيث يظل التشفير فعالًا.
وهذه الطريقة تعالج فجوة قائمة حاليًّا في
واتساب
، حيث لا تتوفر خيارات واضحة لتحديد من يمكنه إرسال رسائل أو إجراء مكالمات للمستخدم، ما يمثل تحديًا خاصًا عند استخدام التطبيق من قبل القاصرين.
مراحل التطوير
والميزة ظهرت في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد رقم 2.26.1.30، ضمن سلسلة تحديثات بيتا التي توفر نظرة مسبقة على الوظائف القادمة قبل إطلاقها للعامة.
ومع ذلك، لم يتم تأكيد موعد رسمي لإتاحة الميزة لجميع المستخدمين.
ومن المتوقع أن يتمكن الوالدان من ربط الحسابات بسهولة عبر إعدادات مخصصة، مما يتيح لهم وضع حدود مناسبة لاستخدام واتساب من قبل الأطفال دون المساس بالخصوصية الكاملة للمحتوى.
ورغم أن الميزة لا تزال في مرحلة التطوير، إلا أنها تعكس اهتمام
شركة ميتا
الأم بابتكار حلول توازن بين الأمان والخصوصية في التطبيقات الرقمية.
خصوصية وأمان الرسائل
أكدت التقارير أن واتساب يسعى للحفاظ على التشفير الشامل الذي يحمي محتوى الرسائل والمكالمات، حتى بين الحسابات الثانوية والحساب الرئيسي.
بمعنى آخر، ما يتم تبادله من محادثات لن يكون مرئيًّا للوالدين، بينما يقتصر الإشراف على الإعدادات العامة والنشاط العام مثل تقييد الاتصالات.
رد فعل المستخدمين
وأثارت هذه الميزة اهتمامًا واسعًا بين المستخدمين وأولياء الأمور، ولا سيما في ظل تنامي الحاجة إلى أدوات رقابية توازن بين حرية الاستخدام وحماية الأطفال من التفاعلات غير المناسبة.
ورغم ذلك، فإن بعض الخبراء يشيرون إلى ضرورة أن تكون هذه الأدوات شفافة وسهلة التحكم من قبل الوالدين، حتى لا تتحول إلى قيود صارمة قد تؤثر على حرية التواصل المسموح بها للأطفال.
مقالات ذات صلة
هجوم إلكتروني يستولي على حسابات واتساب
01:25 | 2025-12-20
واتساب يُطلق ميزة جديدة لتسجيل الرسائل تلقائيًا
09:59 | 2025-12-13
رسائل صوتية الى نص.. واتساب يطلق ميزة جديدة
01:12 | 2025-11-28
تخص المستخدمين.. واتساب يطلق ميزة جديدة
03:49 | 2025-11-15
واتساب
قاصرين
السومرية نيوز
سومرية نيوز
شركة ميتا
السومرية
الوالدين
الشام
شيرون
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
أخبار الطقس
34.87%
01:04 | 2026-01-11
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
01:04 | 2026-01-11
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
محليات
23.73%
13:15 | 2026-01-12
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
13:15 | 2026-01-12
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
21.14%
04:00 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:00 | 2026-01-11
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
20.26%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
أحدث الحلقات
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
معلومة تخص النساء.. ما المكملات الغذائية التي تقلل فاعلية حبوب منع الحمل؟
11:28 | 2026-01-12
رام TRX 2027: وحش العضلات يعود بقوة 777 حصان
07:58 | 2026-01-12
غولدن غلوب 2026: ليلة النجوم والانتصارات الفنية التي أضاءت هوليوود
06:53 | 2026-01-12
مواد حافظة شائعة في غذائنا.. ارتباط مقلق بالسرطان والسكري
06:29 | 2026-01-12
واتساب يغير طريقة التواصل
12:37 | 2026-01-11
دراسة تكشف: 99% من النوبات القلبية ترتبط بأربعة عوامل
06:46 | 2026-01-10
