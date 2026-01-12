Alsumaria Tv
واتساب يطلق حسابات مخصصة للقاصرين قريبا

منوعات

2026-01-12 | 12:32
واتساب يطلق حسابات مخصصة للقاصرين قريبا
السومرية نيوز – منوعات
يعمل تطبيق واتساب على ميزة جديدة تسمح للآباء بمراقبة وإدارة حسابات ثانوية مرتبطة بحسابهم الأساسي تستخدمها الفئات الأصغر سنًّا، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الرقمية للأطفال، وتقليل التفاعلات غير المرغوب فيها داخل التطبيق.

والميزة لا تزال قيد التطوير، ولم تُطرح رسميًّا بعد، إذ ظهرت في تحديث تجريبي على نظام أندرويد.
الحسابات الثانوية
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الميزة الجديدة التي تُعرَّف بالتحكمات الرئيسية للأهل، تتضمن إنشاء حساب ثانٍ مرتبط بالحساب الرئيسي للوالد أو الوالدة.
هذا الحساب الثانوي يستهدف المستخدمين الأصغر سنًّا، وسيتم تقييد عدد من الوظائف فيه بشكل افتراضي، بحيث يتم تقييد إرسال الرسائل واستقبال المكالمات إلى جهات الاتصال فقط، للحدّ من التفاعلات مع أشخاص غير معروفين.
ويمكن للآباء أيضا مراجعة وتعديل إعدادات الخصوصية الخاصة بالحساب الثانوي، مع العلم أنه قد يتم مشاركة معلومات محدودة حول نشاط الحساب مع الوالدين، دون الاطلاع على محتوى الرسائل أو المكالمات، حيث يظل التشفير فعالًا.
وهذه الطريقة تعالج فجوة قائمة حاليًّا في واتساب، حيث لا تتوفر خيارات واضحة لتحديد من يمكنه إرسال رسائل أو إجراء مكالمات للمستخدم، ما يمثل تحديًا خاصًا عند استخدام التطبيق من قبل القاصرين.
مراحل التطوير
والميزة ظهرت في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد رقم 2.26.1.30، ضمن سلسلة تحديثات بيتا التي توفر نظرة مسبقة على الوظائف القادمة قبل إطلاقها للعامة.
ومع ذلك، لم يتم تأكيد موعد رسمي لإتاحة الميزة لجميع المستخدمين.
ومن المتوقع أن يتمكن الوالدان من ربط الحسابات بسهولة عبر إعدادات مخصصة، مما يتيح لهم وضع حدود مناسبة لاستخدام واتساب من قبل الأطفال دون المساس بالخصوصية الكاملة للمحتوى.
ورغم أن الميزة لا تزال في مرحلة التطوير، إلا أنها تعكس اهتمام شركة ميتا الأم بابتكار حلول توازن بين الأمان والخصوصية في التطبيقات الرقمية.
خصوصية وأمان الرسائل
أكدت التقارير أن واتساب يسعى للحفاظ على التشفير الشامل الذي يحمي محتوى الرسائل والمكالمات، حتى بين الحسابات الثانوية والحساب الرئيسي.
بمعنى آخر، ما يتم تبادله من محادثات لن يكون مرئيًّا للوالدين، بينما يقتصر الإشراف على الإعدادات العامة والنشاط العام مثل تقييد الاتصالات.
رد فعل المستخدمين
وأثارت هذه الميزة اهتمامًا واسعًا بين المستخدمين وأولياء الأمور، ولا سيما في ظل تنامي الحاجة إلى أدوات رقابية توازن بين حرية الاستخدام وحماية الأطفال من التفاعلات غير المناسبة.
ورغم ذلك، فإن بعض الخبراء يشيرون إلى ضرورة أن تكون هذه الأدوات شفافة وسهلة التحكم من قبل الوالدين، حتى لا تتحول إلى قيود صارمة قد تؤثر على حرية التواصل المسموح بها للأطفال.
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
Play
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
Play
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Play
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Live Talk
Play
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
Play
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
Play
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Play
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
Play
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Play
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
Play
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
Play
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
Play
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Play
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
معلومة تخص النساء.. ما المكملات الغذائية التي تقلل فاعلية حبوب منع الحمل؟
11:28 | 2026-01-12
رام TRX 2027: وحش العضلات يعود بقوة 777 حصان
07:58 | 2026-01-12
غولدن غلوب 2026: ليلة النجوم والانتصارات الفنية التي أضاءت هوليوود
06:53 | 2026-01-12
مواد حافظة شائعة في غذائنا.. ارتباط مقلق بالسرطان والسكري
06:29 | 2026-01-12
واتساب يغير طريقة التواصل
12:37 | 2026-01-11
دراسة تكشف: 99% من النوبات القلبية ترتبط بأربعة عوامل
06:46 | 2026-01-10

