واتساب يطلق حسابات مخصصة للقاصرين قريبا

والميزة لا تزال قيد التطوير، ولم تُطرح رسميًّا بعد، إذ ظهرت في تحديث تجريبي على نظام أندرويد.الحسابات الثانويةووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الميزة الجديدة التي تُعرَّف بالتحكمات الرئيسية للأهل، تتضمن إنشاء حساب ثانٍ مرتبط بالحساب الرئيسي للوالد أو الوالدة.هذا الحساب الثانوي يستهدف المستخدمين الأصغر سنًّا، وسيتم تقييد عدد من الوظائف فيه بشكل افتراضي، بحيث يتم تقييد إرسال الرسائل واستقبال المكالمات إلى جهات الاتصال فقط، للحدّ من التفاعلات مع أشخاص غير معروفين.ويمكن للآباء أيضا مراجعة وتعديل إعدادات الخصوصية الخاصة بالحساب الثانوي، مع العلم أنه قد يتم مشاركة معلومات محدودة حول نشاط الحساب مع ، دون الاطلاع على محتوى الرسائل أو المكالمات، حيث يظل التشفير فعالًا.وهذه الطريقة تعالج فجوة قائمة حاليًّا في ، حيث لا تتوفر خيارات واضحة لتحديد من يمكنه إرسال رسائل أو إجراء مكالمات للمستخدم، ما يمثل تحديًا خاصًا عند استخدام التطبيق من قبل القاصرين.مراحل التطويروالميزة ظهرت في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد رقم 2.26.1.30، ضمن سلسلة تحديثات بيتا التي توفر نظرة مسبقة على الوظائف القادمة قبل إطلاقها للعامة.ومع ذلك، لم يتم تأكيد موعد رسمي لإتاحة الميزة لجميع المستخدمين.ومن المتوقع أن يتمكن الوالدان من ربط الحسابات بسهولة عبر إعدادات مخصصة، مما يتيح لهم وضع حدود مناسبة لاستخدام واتساب من قبل الأطفال دون المساس بالخصوصية الكاملة للمحتوى.ورغم أن الميزة لا تزال في مرحلة التطوير، إلا أنها تعكس اهتمام الأم بابتكار حلول توازن بين الأمان والخصوصية في التطبيقات الرقمية.خصوصية وأمان الرسائلأكدت التقارير أن واتساب يسعى للحفاظ على التشفير الشامل الذي يحمي محتوى الرسائل والمكالمات، حتى بين الحسابات الثانوية والحساب الرئيسي.بمعنى آخر، ما يتم تبادله من محادثات لن يكون مرئيًّا للوالدين، بينما يقتصر الإشراف على الإعدادات العامة والنشاط العام مثل تقييد الاتصالات.رد فعل المستخدمينوأثارت هذه الميزة اهتمامًا واسعًا بين المستخدمين وأولياء الأمور، ولا سيما في ظل تنامي الحاجة إلى أدوات رقابية توازن بين حرية الاستخدام وحماية الأطفال من التفاعلات غير المناسبة.ورغم ذلك، فإن بعض الخبراء يشيرون إلى ضرورة أن تكون هذه الأدوات شفافة وسهلة التحكم من قبل الوالدين، حتى لا تتحول إلى قيود صارمة قد تؤثر على حرية التواصل المسموح بها للأطفال.