لليوم الثالث على التوالي.. فيديو حبيبة رضا المثير يتصدر محركات البحث

وسرب فيديو حبيبه رضا وشهاب الدين على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وهذا يدل على مدى انتشاره بشكل واسع على ساحة ، رغم أن الثنائي يلتزمان الصمت حول توضيح حقيقته، على أمل أن الأزمة تنتهي، لكنها لازالت تزداد يوميا.واعتقد البعض أن فيديو حبيبه رضا وشهاب الدين المسرب على تويتر هو فيديو جديد، لكنه هو نفس الفيديو الذي تم تداوله منذ أيام على وتليجرام، وأنه حتى الآن لم يكشف عن حقيقته، فقد اكتفى أحد الأشخاص بنشره تحت عنوان "فيديو حبيبة رضا"، وبعدها تفاجئنا بارتباط اسم الدين بها.وظن الجمهور أن الشخص الذي بجانب حبيبة رضا هو شهاب الدين، أحد أصدقائها المقربين، ودائما ما كان يظهر معها في فيديوهاتها، وأثير الجدل حول علاقتهما، ولكن تبين بعد ذلك أن الثنائي لم يعلنوا عن وجود علاقة عاطفية بينهم من قريب أو بعيد، وهو مثله كمثل صديق عادي لها، كما أنه غير منتشر على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثلها.رد حبيبه رضا على مقطع الفيديو المنسوب لهاوجاء تصريحها صريحًا وحزينًا، إذ قالت في مقطع فيديو "أنا طالعة أقول أن في الفيديو المتداولة وأنا عمر ما هيبقى ليا حاجة زي كدا وبطلوا قرف، مش عشان كام لايك وكام جنيه بيعتوا واشتريتوا فيا أنا أتأذيت ومش عارفة أركز لأني في فترة امتحانات".وأضافت حبيبه رضا أن "ما حدث سبب لها ألمًا نفسيًا كبيرًا"، لافتة الى ان "كلامكم أذاني بس ربنا يأذي المؤذي، مفكرتوش في أهلي وأنا أخدت موقف وإجراء قانوني ضد كل الصفحات".وهذه التصريحات أكدت جدية البلوجر في حماية سمعتها وحماية عائلتها من تأثيرات الفيديو المنتشر، كما أعادت التأكيد على حدود استخدام المنصات الرقمية ومسؤولية المتابعين عن نشر الشائعات.