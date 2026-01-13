خريطة الطعام العالمية الغذائية تغيرت.. ما هو الجديد؟

في إعلان وُصف بأنه إعادة ضبط شاملة للمفاهيم الغذائية، كشفت الأمريكية، قبل أيام، عن تعديل جذري في الإرشادات الغذائية المعتمدة، في خطوة أنهت الاعتماد على الغذائي التقليدي الذي ساد عالميًا لسنوات طويلة، واستبدلته بنموذج جديد يعيد الاعتبار لما يُعرف بالطعام الحقيقي، مع توجه واضح لتقليص الاعتماد على الأغذية المُصنّعة.الهرم الغذائي الجديد ما هو؟ولم يكن هذا الإعلان مجرد تحديث روتيني، بل مثّل تغييرًا واسع التأثير في طريقة النظر إلى التغذية، حيث تم التخلي عن النموذج الذي روّج للحبوب والكربوهيدرات على حساب الدهون، لصالح رؤية تضع جودة المكونات في المقدمة، وتعتبر المعالجة الصناعية العدو الأول للصحة.وانعكست هذه التغييرات على النقاشات الطبية، إذ انقسم المتخصصون بين فريق ينتمي إلى ما يُعرف بالطب الأيضي، رحّب بالقرار واعتبره تصحيحًا لنهج غذائي طويل الأمد حمّل الدهون الطبيعية مسؤولية مشكلات صحية متعددة، وأسهم في تفشي السمنة، وفريق آخر من أنصار الطب التقليدي، لا سيما بعض أطباء القلب، عبّر عن مخاوفه من عودة الدهون المشبعة واللحوم الحمراء إلى الواجهة، محذرًا من احتمالات زيادة أمراض الشرايين.وعلى الصعيد الاجتماعي، لقي الشعار الجديد «اجعل صحية مرة أخرى» تفاعلًا واسعًا لدى فئات شعرت بالإرهاق من حساب السعرات الحرارية دون نتائج ملموسة، في حين واجه مستهلكون نشأوا على قاعدة أن الدهون ضارة والحبوب مفيدة حالة من الحيرة في إعادة ترتيب عاداتهم الغذائية.خلفية الهرم الغذائي التقليديلفهم أسباب هذا التحول، لا بد من العودة إلى نتائج النموذج الغذائي الذي طُرح عام 1992، وسبقه إصدار إرشادات عام 1980، حيث اعتمد على قاعدة واسعة من الكربوهيدرات بواقع 6 إلى 11 حصة يوميًا، مع تقييد صارم للدهون.وتشير الإحصاءات الأمريكية الحديثة إلى نتائج مقلقة، أبرزها ارتفاع معدلات السمنة بين البالغين من نحو 15 في المئة في أواخر سبعينيات الماضي إلى أكثر من 42 في المئة عام 2024.كما شهدت حالات السكري من النوع الثاني تضاعفًا كبيرًا، ليصيب المرض واحدًا من كل عشرة أمريكيين، مع تسجيل حالات متزايدة بين الأطفال. وتكمن المفارقة في أن الالتزام بمنتجات قليلة الدسم دفع كثيرين إلى تعويض الدهون بالسكريات والنشويات المكررة لتحسين الطعم، ما تسبب في اضطرابات أيضية واسعة.فلسفة الغذاء الجديدة لعام 2026تعتمد الرؤية الغذائية الجديدة لعام 2026 على التخلي عن فكرة أن جميع السعرات متساوية، إذ تؤكد أن نوعية الغذاء هي المعيار الأساسي، وأن المشكلة لا تكمن في الزبدة أو البيض، بل في الأطعمة المُصنّعة.ويركز النموذج الجديد على تفضيل الأغذية عالية الكثافة الغذائية، الغنية بالفيتامينات والمعادن الطبيعية مثل اللحوم والكبد والخضراوات، بدلًا من الأغذية منخفضة القيمة مثل الخبز الأبيض وحبوب الإفطار، إلى جانب تجنب الزيوت النباتية المكررة، والسكريات المضافة، والمكونات الكيميائية.كيف تغيّر شكل الطبق؟ولتوضيح الفارق بين النموذجين، يُقارن خبراء التغذية بين وجبتين تمثلان المدرستين المختلفتين؛ ففي النموذج القديم كان الإفطار يتكون من رقائق الذرة مع حليب خالي الدسم وموزة وشريحة توست، وهي وجبة عالية السكر ترفع مستوى الإنسولين سريعًا وتؤدي إلى الشعور بالجوع بعد وقت قصير.أما في نموذج 2026، فيتضمن الإفطار بيضتين مقليتين بالزبدة الطبيعية مع نصف حبة أفوكادو وقطعة جبن كامل الدسم، وهي وجبة غنية بالبروتين والدهون الصحية، تعزز الإحساس بالشبع لفترات أطول وتحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم.