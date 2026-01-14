دراسة تكشف علامات تحذيرية لأورام الدماغ

ووفقا للجراح، قد يكون التقيؤ وضعف الإحساس في مناطق مختلفة من الجسم من أعراض أورام الدماغ.ويشير الطبيب إلى أن ظهور أعراض ورم الدماغ يعتمد على نوع الورم وموقعه، وقد تشمل: الصداع الشديد، النوبات، الخدر، فقدان السمع، وطنين الأذن، ضعف الإحساس في مناطق مختلفة، والتقيؤ.ويؤكد أن الصداع الشديد قد لا يستجيب أحيانا للمسكنات التقليدية. كما يمكن أن تظهر أعراض أخرى، مثل ضعف الذاكرة، وعدم اتزان المشي، واضطرابات نفسية تشمل الهلوسة، والهوس، والاكتئاب، والعدوانية، وضعف إدراك الذات.وقد تظهر أيضا أعراض فريدة حسب موقع الورم، مثل تلف العصب البصري الذي يؤدي إلى العمى، أو تلف العصب الدهليزي القوقعي الذي يسبب الصمم واضطراب التوجه المكاني. أما ورم الفص الجبهي فقد يسبب ضعف الذاكرة، ومشكلات في النطق، وتخلفا عقليا. وعندما يكون الورم متمركزا في جذع الدماغ، غالبا ما يؤدي إلى الشلل وصعوبة البلع.