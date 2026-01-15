تحذيرات طبية من نقص هذا العنصر بالجسم.. يؤثر على صحة الكلى والمثانة

وذكرت التقارير الطبية، أن "الزنك يعد عنصراً أساسياً لدعم وظائف خلايا المناعة، حيث يساعد بشكل مباشر في مكافحة البكتيريا وتقليل ضراوتها، لا سيما بكتيريا (الإشريكية القولونية) و(المتقلبة الرائعة)"، مبينة أن "مستويات الزنك المنخفضة تلاحظ غالباً لدى المرضى الذين يعانون من تكرار التهابات المسالك البولية".وأوضحت أن "الزنك يمتلك خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الأعراض المصاحبة للعدوى، مثل الألم وكثرة التبول"، لافتة إلى أن "تناول مكملات الزنك قد يشكل علاجاً مساعداً يقلل من تكرار الإصابة، خصوصاً لدى الأفراد الذين يعانون من نقصه".وبشأن طبيعة المرض، بينت التقارير أن "التهابات المسالك البولية تحدث نتيجة دخول البكتيريا إلى الجهاز البولي (الكلى، المثانة، الإحليل)، الذي يعمل عادة على فلترة الدم وإخراج الفضلات بشكل معقم".وشددت التقارير على "ضرورة استشارة الطبيب عند ظهور أعراض العدوى لإجراء الفحوصات اللازمة"، محذرة في الوقت نفسه من "التداخلات الدوائية، إذ ينصح بتناول المضادات الحيوية قبل ساعتين من تناول الزنك أو بعد 4 - 6 ساعات منه، لتجنب التأثير على فعالية العلاج".