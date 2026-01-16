الصفحة الرئيسية
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
اكتشاف مزيج من المكملات الغذائية لتحسين جودة النوم
منوعات
2026-01-16 | 13:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
489 شوهد
أظهرت دراسة طبية حديثة أن مزيج ببتيدات الجوز وحمض الثيانين الأميني يحسن جودة النوم في حالات الإرهاق المزمن.
اختبر العلماء تأثير هذا المزيج على نماذج حيوانية متعددة، مثل أسماك الزرد والفئران واختبروها على البشر أيضا، وأظهرت التجارب التي أجريت على الحيوانات المخبرية أن مزيج هذه المكملات الغذائية يحسن تنظيم النوم، ويزيد نسبة النوم العميق البطيء، كما يخفّض مستويات الكورتيكوستيرون، وهو هرمون التوتر المرتبط بزيادة الضغط على محور الغدة النخامية-الوطائية-الكظرية.
ولاحظ العلماء أيضا أن هذه المكملات الغذائية ترفع مستويات حمض غاما-أمينوبيوتيريك (GABA) والتريبتوفان، وهما مادتان تلعبان دورا رئيسيا في استرخاء الجهاز العصبي وتخليق الميلاتونين في الجسم، أي أن مزيج هذه المكملات لا يؤثر على الآليات الهرمونية فقط، بل الكيمياء العصبية المتعلقة بالنوم.
وفي التجارب التي أجريت على البشر لاحظ الباحثون أن مزيج ببتيدات الجوز وحمض الثيانين يحسن جودة النوم بشكل عام ويقلل التوتر، ما يجعل هذه المكملات وسيلة واعدة لتحسن النوم عند الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن.
وتشير العديد من الدراسات العلمية إلى أن الجوز يعتبر من أفضل الأغذية لصحة الجهاز العصبي بشكل عام لما يحتويه من مواد تعمل كمضادات أكسدة طبيعية تقلل نسبة الالتهابات وتحافظ على صحة الأعصاب والعديد من الأعضاء الحيوية في الجسم.
