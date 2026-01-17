الصفحة الرئيسية
فيديوهات
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
تطبيق ذكي يحدث ضجة ويثير مخاوف النساء
منوعات
2026-01-17 | 03:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
187 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
ببساطة اسمه "هل أنت ميت؟" أو (?Are You Dead).. وهو تطبيق للهواتف الذكية كأي تطبيق، لكنه أحدث ضجة وجدلاً واسعين في
الصين
، ومنها إلى أرجاء العالم، بعد انتشاره الرهيب بين فئات الشباب الذين يعيشون بمفردهم بعيدا عن عائلاتهم.
وفي
الصين
، غالباً ما تكون أسماء الأشياء إما مزخرفة بشاعرية أو مباشرة بشكلٍ صارخ، أما التطبيق الجديد الذي يحظى بشعبية واسعة بين الشباب الصينيين فيمثّل النوع الثاني بكل تأكيد، بحسب "أسوشييتد برس".
وتشير التقارير إلى أنه "في حين أنه قد يبدو في البداية مناسبا لكبار السن - بغض النظر عن مدى إلمامهم بالهواتف الذكية - يحظى (هل أنت ميت؟) بإقبال كبير من الشباب باعتباره المكافئ الساخر للدخول على
وسائل التواصل الاجتماعي
".
ويعتبر
الموت
من المواضوع المحظورة في الثقافة الصينية، وتُنبذ الكلمة نفسها لدرجة أن العديد من المباني في الصين لا تحتوي على طابق رابع لأن كلمة "4" وكلمة "موت" تتشابهان في النطق - "سي".
اجتياح عالمي
وتقول الوكالة إنه "في بلد شاسع يتزايد فيه تنقل الشباب، يُعدّ التطبيق الجديد الذي اجتاح البلاد هذا الشهر، ويتميز بسهولة الاستخدام، بمثابة تجسيدٍ لما يُعلن عنه".
ويستطيع الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم في مدنٍ نائية، والذين قد يكونون مُعرّضين للخطر - أو يُنظر إليهم كذلك من قِبل الأصدقاء أو الأقارب - الضغط على دائرة خضراء كبيرة على شاشة هواتفهم، وإرسال ما يُثبت سلامتهم عبر الشبكة إلى صديقٍ أو قريب.
وتقول الوكالة إن "الأمر بسيط ومباشر. إنه في الأساس نسخة رقمية صينية من
القرن
الحادي والعشرين لتلك القلادات الأمريكية المزودة بزر تنبيه لكبار السن، تكلفتها 8 يوانات (حوالي 1.10 دولار أمريكي)".
وأصبح تطبيق "هل أنت ميت؟"، الذي طوّره 3 شبان في العشرينيات من عمرهم، التطبيق المدفوع الأكثر تحميلاً على متجر تطبيقات "أبل" في الصين، الأسبوع الماضي، وفقا لتقارير إعلامية محلية.
ويحظى التطبيق بشعبية متزايدة في أماكن متنوعة مثل
سنغافورة
وهولندا وبريطانيا والهند والولايات المتحدة؛ ما يعكس رؤية مطوّريه بأنّ الشعور بالوحدة والأمان ليسا مشكلتين صينيتين فقط.
وأثار التطبيق قلق شريحة واسعة خاصة بين النساء، بشأن أمن البيانات، ونقلت الوكالة عن شابة صينية قولها: "بافتراض أن معظم من يرغبون في تجربة التطبيق من النساء، فإن تسريب معلومات بهذه التفاصيل عن المستخدمين سيكون أمراً كارثياً".
وأعلن مطورو التطبيق، عبر حسابهم الرسمي على منصة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي، أنهم سيغيرون اسم تطبيقهم إلى "ديمومو" الأكثر غموضا، إلا أنهم تراجعوا عن ذلك الاسم وعرض الفريق مكافأة لمن يقترح اسما جديدا قدرها 666 يوانا صينيًا (نحو 96 دولارا أمريكيا).
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
