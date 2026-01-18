"كوب" يتسبب بوفاة رجل خمسيني

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابته بفقر دم حاد، وخلل في وظائف الكلى، وضمور دماغي، إضافة إلى أعراض تنكسية شبيهة بالخرف.وكشفت التحقيقات أن تأكسد الطبقة الداخلية للكوب أدى إلى تسرب الرصاص إلى المشروبات، خاصة القهوة الحمضية.ويحذر الخبراء من استخدام الأوعية القديمة أو المتآكلة، وينصحون باستبدالها فورًا لتجنب مخاطر التسمم بالمعادن الثقيلة.