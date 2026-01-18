كاشف للمعادن في هاتفك.. إليك طريقة استخدامه

والوظيفة الأساسية لهذا المستشعر ليست اكتشاف المعادن، بل قياس المجال المغناطيسي للأرض واستخدامه في تطبيقات مثل البوصلة الرقمية. لكن التذبذبات في قراءات هذا المستشعر يمكن أن تشير إلى وجود أشياء معدنية بالقرب من الهاتف.نوع المستشعرالمستشعر المسؤول عن هذه الميزة هو مستشعر المغناطيسية Magnetometer، وهو مكون شائع في معظم الهواتف الذكية الحديثة. ووظيفته الأساسية هي قياس قوة واتجاه المجال المغناطيسي للأرض للمساعدة في تحديد الاتجاهات على الخرائط والتنقل.وعندما يقترب جسم معدني قوي من الهاتف، تتغير قراءات هذا المستشعر، ويمكن لتطبيقات معينة تحويل هذه التغييرات إلى مؤشر بصري أو صوتي يدل على وجود معدن قريب. ولكن هناك قيوداً واضحة لهذا الاستخدام، حيث لا يعمل مع المعادن غير المغناطيسية مثل الألمنيوم أو النحاس، ولا يكشف عن المعادن على عمق كبير تحت الأرض أو داخل الجدران.تطبيقات خاصةوتتوافر على متاجر التطبيقات لكل من أندرويد و iOS عدة تطبيقات تستغل المستشعر المغناطيسي لكشف المعادن، منها: Metal Detector وSmart Metal Detector وMetal Finder. وهذه التطبيقات تعرض المجال المغناطيسي الحالية، وتصدر تنبيهات عند اكتشاف تغيرات فيها. مع العلم أن هذه التطبيقات مصممة لتكون سهلة الاستخدام للمستهلكين، لكنها ليست دقيقة مثل أجهزة كشف المعادن التقليدية ذات .قيود وتحدياتوعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بهذه الميزة، إلا أنها تواجه بعض المشكلات التقنية مثل التداخل المغناطيسي من مصادر أخرى، مثل: مكبرات الصوت، والأجهزة الإلكترونية، الأمر الذي يمكن أن يربك القراءة.في السياق عينه، تعمل شركات الهواتف على دمج بيانات المستشعر المغناطيسي مع مستشعرات أخرى، مثل الجيروسكوب لتقليل الأخطاء في التطبيقات الرئيسية مثل الخرائط، ولكن هذا لا يساعد في الاستخدام ككاشف معادن دقيق.